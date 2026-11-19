Ludwig Schwarz, der Diözesanbischof von Linz von 2005 bis 2016, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Bischof Manfred Scheuer würdigt ihn als Freund und konservativen Kirchenführer mit tiefem Glaubenszeugnis.

Ludwig Schwarz, der ehemalige Bischof der römisch-katholischen Diözese Linz, ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren in Kritzendorf verstorben. Die offizielle Bestätigung des Todesfalls wurde am selben Tag über den offiziellen Facebook-Account der Diözese Linz veröffentlicht. Die Nachricht löste eine Welle der Anteilnahme aus, die weit über die Grenzen der Oberösterreichischen Region hinausging.

Ehrungen und Trauerbeweis der Diözese

Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl, der aktuelle Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer, reagierte sofort auf den Tod seines Vorgängers. In einer ersten öffentlichen Stellungnahme drückte Scheuer seine tiefe Betroffenheit aus und wandte sich gleichzeitig an die Gläubigen, um für das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorbenen zu danken. Er betonte die persönlichen Qualitäten von Schwarz und würdigte dessen langjähriges Engagement für die Kirche.

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Zum offiziellen Trauermarken läuteten in Oberösterreich die Glocken als Zeichen der universellen kirchlichen Trauer. Die große Glocke des Mariendoms in Linz führte diesen Ritual mit einem 15-minütigen Geläut aus, das speziell als Aufforderung zum Gebet für den verstorbenen Geistlichen konzipiert war. Darüber hinaus ordnete die Diözesanleitung an, dass in allen Pfarrgemeinden im Land zur nächsten oder übernächsten vollen Stunde die Kirchenglocken erklingen sollten.

Neben dem symbolischen Geläut wurden auch alle kirchlichen Gebäude im Zuständigkeitsbereich der Diözese Linz schwarz beflaggt. Diese Maßnahme dient als sichtbares Zeichen der Achtung und der Verbundenheit der gesamten kirchlichen Gemeinschaft mit dem verstorbenen Prälaten. Die Trauerbewegung umfasst somit sowohl akustische als auch visuelle Elemente, die die Trauer über den Verlust eines langjährigen Leiters dokumentieren.

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Bewertung von Manfred Scheuer und persönliche Merkmale

Manfred Scheuer hob in seiner Würdigung hervor, dass der berühmte Satz des Heiligen Don Bosco "Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen" das Leben und Wirken von Ludwig Schwarz dominiert habe. Der aktuelle Bischof beschrieb seinen Vorgänger als Menschen mit einem freundlichen Charakter, der von Fröhlichkeit, Geselligkeit und Gastfreundschaft geprägt war. Diese Attribute standen im Einklang mit dem Wahlspruch von Schwarz: "Dienet dem Herrn in Freude".

Dennoch betonte Manfred Scheuer, dass zu der Persönlichkeit von Ludwig Schwarz auch das Mahnen zum Ernst gehörte. Die Sorge um die korrekte Glaubensvermittlung und der ständige Hinweis auf die fundamentale Bedeutung des Gebets waren ebenfalls zentrale Bestandteile seines kirchlichen Handelns. Selbst als sich die körperlichen und geistigen Kräfte des Verstorbenen in den letzten Tagen rapide verschlechterten, zeigte Schwarz eine tiefe Dankbarkeit in seinem Herzen.

Scheuer erwähnte weiter, dass Schwarz trotz aller Einschränkungen das Gute in jedem einzelnen Menschen gesehen habe. Er charakterisierte ihn abschließend als einen betenden und segnenden Salesianer und Bischof, der bis zum Ende seines Lebens an seinen Prinzipien festhielt. Diese persönliche Bewertung gibt Einblicke in den menschlichen Aspekt des verstorbenen Geistlichen, der über seine reine Amtsführung hinausging.

Karriere und kirchenpolitische Positionen

Ludwig Schwarz übernahm die Leitung der Diözese Linz von 2005 bis 2016 und prägte die Region in dieser Zeit maßgeblich. In seine Amtszeit fielen historische Ereignisse wie die Seligsprechung des NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, ein Projekt, das von seinem Vorgänger Maximilian Aichern angestrengt worden war. Zudem sorgte Schwarz für klare Worte im Umgang mit sexuellem Missbrauch, insbesondere bei der Aufdeckung der Fälle im Stift Kremsmünster.

In der Frage der Missbrauchsfälle erklärte Schwarz eindeutig, dass man das Verbrechen deutlich beim Namen nennen müsse. Dies unterstrich seinen Ruf als konservativer Kirchenführer, auch wenn er sich selbst stets als "Mann der Mitte" bezeichnete. Seine Positionen unterschieden sich deutlich von denen seines liberaleren Vorgängers Aichern, etwa als er ein Tauf- und Predigtverbot für Laien aussprach.

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Parallel zu diesen kontroversen Fragen trat Schwarz als Sozialbischof in die Fußstapfen von Aichern. Er war in der Österreichischen Bischofskonferenz für die Katholische Sozialakademie zuständig und Vorsitzender der "Allianz für den freien Sonntag". Darüber hinaus setzte er sich aktiv für die Aufnahme von Flüchtlingen und mehr Solidarität bei der europäischen Aufteilung von Asylwerbenden ein.

Biografische Details und letzte Tage

Die biografischen Daten von Ludwig Schwarz reichen bis ins Jahr 1940 zurück, als er in Preßburg, dem heutigen Bratislava, als ältestes von neun Geschwistern geboren wurde. Nach der Flucht kam die Familie 1945 nach Wien. Mit 17 Jahren legte Schwarz seine Profess bei den Salesianern Don Boscos ab und wurde 1964 zum Priester geweiht. Seine akademische Laufbahn umfasste Studien der Theologie in Klagenfurt sowie klassischer Philologie und Archäologie.

Vor seiner Ernennung zum Bischof von Linz übte Schwarz verschiedene Ämter aus, darunter das des Rektors am Interdiözesanen Seminar in Horn und des Provinzials der österreichischen Ordensprovinz. Er lehrte an der Päpstlichen Salesianeruniversität in Rom und war Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 2001 zum Titularbischof von Simidicca in Tunesien und Weihbischof für Wien.

Am 18. September 2005 folgte Ludwig Schwarz Maximilian Aichern offiziell als Diözesanbischof von Linz nach. Am Ende seiner Amtszeit im Jahr 2016 übergab er das Amt an Manfred Scheuer. Nach seiner Emeritierung lebte er zunächst in Vöcklabruck bei den Don Bosco Schwestern, wo er als Seelsorger tätig war. Mitte 2024 zog er nach Wien in seine Ordensgemeinschaft um.

Im Oktober 2024 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Schwarz aufgrund einer Lungenentzündung rapide. Am 6. November 2024 rief die Diözese Linz die Gläubigen zu einem Gebet für ihn auf und verkündete, dass sich Schwarz auf sein Sterben vorbereite. Dies bildete den direkten Auslöser für die nachfolgenden Trauerfeierlichkeiten und die umfassende Würdigung durch die Kirche Österreichs nach seinem Tod am Donnerstag.