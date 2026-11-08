Todesfall Lisa T.: Toter Körper und festgenommener Verdächtiger in Berlin

Polizei Berlin bestätigt Tod der vermissten 13-jährigen Lisa T. Festnahme eines Mannes im kritischen Zustand. Ermittler gehen von Kapitalverbrechen aus.

Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat bestätigt, dass eine am Freitag gefundene Leiche zu der seit Dienstag vermissten 13-jährigen Schülerin Lisa T. gehört. Mit dieser tragischen Nachricht endet die intensive Suche nach dem Teenager, die den gesamten Nordosten der deutschen Hauptstadt in Atem gehalten hatte. Die Behörden gehen nun von einem schweren Kapitalverbrechen aus, das vermutlich im Wohnbezirk der Jugendlichen begangen wurde.

Ermittler bestätigen Identität der Toten

Die Identität des verstorbenen Mädchens wurde nach offiziellen Angaben der Justizbehörden einwandfrei festgestellt. Zuvor hatte der Fernsehsender RTL als erstes Medium über den Fund der Leiche berichtet. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass alle weiteren Schritte nun auf die Aufklärung der Umstände des Todes fokussiert sind. Es handelt sich um das Mädchen, dessen Verschwinden seit Dienstagmorgen für große Betroffenheit sorgte.

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Festnahme und Verletzung eines Verdächtigen

Im direkten Zusammenhang mit dem Tod von Lisa T. hat die Polizei einen männlichen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann befand sich in einem kritischen Gesundheitszustand, da er sich bei der Festnahme oder im Vorfeld selbst schwer verletzt hatte. Der behördliche Sprecher Michael Petzold übermittelte diese Information an die Öffentlichkeit, um über den aktuellen Stand der Fahndung zu informieren. Die weiteren medizinischen und polizeilichen Maßnahmen sind noch im Gang.

Verdacht auf gewaltsames Entführen

Ermittler stufen den Vorfall als Kapitalverbrechen ein. Zu dieser Kategorie gehören besonders schwere Straftaten wie Mord, Totschlag, schwere Sexualdelikte oder Vergewaltigung. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist auszuschließen, dass die 13-Jährige freiwillig ihr familiäres Umfeld verlassen hat. Sie verließ ihr Wohnhaus am Dienstag um 7:20 Uhr, um zur Schule zu fahren, kam dort aber nicht an. Die Abweichung vom normalen Weg und das Ausbleiben an der Schule war der Auslöser für die Alarmierung.

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Großflächige Suchaktion in Marzahn-Hellersdorf

Am Freitag startete die Polizei eine massiv aufgelegte Suchoperation, an der hunderte Beamte beteiligt waren. Der Fokus der Ermittlungen lag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, dem Wohnort von Lisa T. Die Behörden durchsuchten systematisch das unmittelbare Wohnumfeld, umliegende Grünanlagen sowie die Umgebung eines großen Einkaufszentrums. Auch Wege und Routen, die die Schülerin in ihrer Freizeit und im Schulalltag nutzte, wurden intensiv abgesucht.

Technische Unterstützung und Bürgerbeteiligung

Neben der personellen Stärke kamen bei der Fahndung moderne technische Hilfsmittel zum Einsatz. Ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft, während eine Unterwasserdrohne Gewässer in der Region absuchte. Die Polizei ging zudem von Tür zu Tür und befragte Anwohner nach Hinweisen. Für die Bevölkerung wurde ein spezielles Hinweistelefon eingerichtet, über das die Öffentlichkeit jederzeit Kontakt aufnehmen konnte, um bei der Suche zu helfen.