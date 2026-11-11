Todesfall: Irmelin Krause stirbt bei Unfall in Berlin

Die Schauspielerin Irmelin Krause, bekannt aus Ferienheim Bergkristall, ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin verstorben. Ihre Tochter bestätigt den tragischen Tod.

Die deutsche Schauspielerin Irmelin Krause ist im Alter von 88 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstadt ums Leben gekommen. Der tragische Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz eines Friedhofs im Berlin er Stadtteil Alt-Hohenschönhausen. Die bekannte Darstellerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Unfallhergang und Polizeiermittlung

Laut Angaben der Berliner Polizei rangierte gegen 11 Uhr eine 77-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug auf dem Friedhofsparkplatz. Während dieser Manöver erfasste das Auto die zu Fuß unterwegs befindliche Irmelin Krause. Die 88-Jährige wurde dabei überrollt, was zu ihren tödlichen Verletzungen führte. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schockzustand und musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.

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Töchter bestätigt den traurigen Fall

Den Tod ihrer Mutter bestätigte Velia Krause gegenüber der Zeitschrift SuperIllu. Die Familie reagierte damit auf die medialen Meldungen um den Unfallort in Berlin. Die genaue Umrahmung der letzten Stunden bleibt Teil der polizeilichen Aufklärung. Die Angehörigen stehen nun vor der Trauerarbeit nach dem plötzlichen Verlust einer bekannten Persönlichkeit.

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Karriere und Bühnenjubiläum

Irmelin Krause war einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle in der DDR-Fernsehreihe Ferienheim Bergkristall bekannt geworden. Dort verkörperte sie zwischen 1986 und 1987 die Figur Martchen Schneeberger. Zusätzlich war sie in Produktionen wie Polizeiruf 110 und dem Zweiteiler Familie Rechlin zu sehen. Seit 1960 stand sie als Schauspielerin, Sängerin und Chansoninterpretin auf der Bühne. Im Jahr 2020 feierte sie ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum mit zahlreichen Auftritten.

Theaterlegende Helene Weigel Angebot

Neben ihrer Arbeit als Synchronsprecherin blickte Krause auf eine vielfältige Laufbahn zurück. Den ganz großen Durchbruch habe sie nie geschafft, sagte sie einmal der SuperIllu. Stolz sei sie dennoch auf die Vielseitigkeit, die sie sich erarbeitet habe. Eine Entscheidung bereute sie allerdings lange Zeit. Theaterlegende Helene Weigel wollte sie einst ans Berliner Ensemble holen. Krause sagte ab, weil sie sich die Aufgabe damals nicht zutraute.