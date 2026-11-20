Polizei Wiener Neustadt klärt Tod eines 48-Jährigen: WEGA-Festnahme aufgehoben, da keine Gewaltverbrechen vorliegen. Toxikologisches Gutachten steht noch aus.

Die Polizei in Wien hat den vorläufigen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Tod eines 48-Jährigen in einer Wiener Obdachloseneinrichtung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Sondereinheit WEGA hatte den 41-Jährigen ursprünglich festgenommen, nachdem Blutspuren an seiner Kleidung gefunden worden waren. Diese Maßnahme wurde jedoch nach einer ersten Vernehmung aufgehoben, da sich keine Anhaltspunkte für ein gewalttätiges Delikt ergaben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Umstände des Todesfundes

Der Tathergang begann am späten Mittwochabend, als Sicherheitskräfte bei einem Kontrollgang in der Unterkunft den 48-Jährigen reglos in seinem Zimmer vorfanden. Zunächst hatten die ermittelnden Beamten die Theorie einer schweren Kopfverletzung durch Schlagattacken in Betracht gezogen. Eine nachträgliche Analyse der Verletzungen durch die Gerichtsmedizin ergab jedoch, dass die Kopfverletzung des Mannes mit einem Sturz vereinbar ist, jedoch nicht als unmittelbare Todesursache gelten kann. Diese entscheidende Erkenntnis führte zur Neuausrichtung der Ermittlungsstrategie und zur Überprüfung anderer möglicher Szenarien.

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Vernehmungen und Alkoholeinfluss

Der vorübergehend festgenommene 41-Jährige war als Mitbewohner in derselben Einrichtung registriert. An seiner Person wurden deutliche Blutanhaftungen sichergestellt, was den initialen Verdacht auf eine Schlägerei oder einen tödlichen Angriff stärkte. Die Vernehmung des Mannes verzögerte sich jedoch erheblich, da dieser unter starkem Alkoholeinfluss stand. Aufgrund der alkoholisierten Verfassung des Verdächtigen konnten die Beamten keine verwertbaren Aussagen erhalten oder eine klare Rekonstruktion des Tatablaufs erstellen. Die Exekutive teilte mit, dass die vorläufige Festnahme aufgrund des fehlenden Hinweises auf ein Gewaltverbrechen wieder aufgehoben wurde.

Aggressives Verhalten in der Einrichtung

Trotz der Freilassung des 41-Jährigen bleibt das Umfeld der Obdachloseneinrichtung im Fokus der Behörden. Laut Angaben der Mitarbeiter der Unterkunft soll der Mann in der Vergangenheit bereits wiederholt aggressives Verhalten gegenüber anderen Bewohnern oder Personal gezeigt haben. Diese Informationen könnten für die Polizei relevant sein, um das Verhalten des 41-Jährigen einzuordnen, auch wenn ein direkter kausaler Zusammenhang zum Tod des 48-Jährigen aktuell nicht bewiesen ist. Die Vergangenheit der betroffenen Personen spielt bei der Gesamtbewertung der Umstände eine Rolle.

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Ausstehende Gutachten und weitere Schritte

Am Freitag wurde von der Polizei in einer offiziellen Aussendung bestätigt, dass ein toxikologisches Gutachten noch ausständig ist. Dieses Gutachten soll Aufschluss darüber geben, ob Alkohol oder andere Substanzen eine Rolle beim Tod des 48-Jährigen spielten oder ob er möglicherweise an einer Überdosis oder natürlichen Ursachen verstarb. Solange dieses Ergebnis vorliegt, bleiben die Ermittlungen in allen Richtungen offen. Die Behörde schließt keine Szenarien aus, bis die forensischen Daten vollständig vorliegen und interpretiert sind.

Status der Ermittlungen

Derzeit gilt der Fall als ungeklärt, wobei die ursprüngliche Vermutung eines erschlagenen Opfers durch die medizinischen Befunde relativiert wurde. Die Polizei Wien arbeitet daran, die genauen Umstände des Todes zu rekonstruieren, wobei sie sich nun stärker auf die toxikologischen Ergebnisse und möglicherweise weitere technische Spuren stützt. Die Festnahme des 41-Jährigen war eine vorläufige Maßnahme zur Sicherung von Beweismitteln und zur Gefahrenabwehr, die sich im Licht der neuen Fakten als nicht mehr haltbar erwies. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden informiert, und die weiteren rechtlichen Schritte werden von der Staatsanwaltschaft begleitet.