Todesfall in Wien-Meidling: Polizei ermittelt wegen Fremdverschuldens

Ein 35-jähriger Mann starb am 4. November schwer verletzt in Wien-Meidling. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus und ermittelt aktuell nach Zeugen.

Am Mittwochnachmittag, dem 4. November, ereignete sich ein tragischer Vorfall im siebten Wiener Bezirk. Ein 35-jähriger Mann wurde mit schweren Verletzungen auf der Straße liegend gefunden. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb der Betroffene noch am Fundort.

Ermittlungen wegen Fremdverschuldens aufgenommen

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling alarmierten den Rettungsdienst, als sie den regungslosen Mann entdeckten. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Der Ermittlungsbereich Leib und Leben geht aufgrund vorgefundener Spuren von einem Fremdverschulden aus. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar.

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Ablauf der Notfälle und Reanimationsversuche

Gegen 13.45 Uhr trafen die Einsatzkräfte am Tatort ein. Sie stellten fest, dass der 35-Jährige bereits schwerste Verletzungen aufwies. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen wurden eingeleitet, blieben jedoch erfolglos. Die notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst konnte das Leben des Mannes nicht retten.

Zeugenbefragungen und Spurensicherung laufen

Die Polizei macht zunächst keine weiteren Angaben zu den spezifischen Umständen. Aktuell werden Zeugen befragt, um das Geschehen zu rekonstruieren. Gleichzeitig werden Spuren am Ort des Geschehens gesichert. Es ist noch offen, wie der Mann zu seinen tödlichen Verletzungen kam.

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Angebote zur Krisenintervention in Österreich

In akuten Schocksituationen nach einem Todesfall stehen in Österreich professionelle Hotlines zur Verfügung. Diese Dienste sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Bürger können österreichweit den Notruf 142 wählen. Einfühlsame Ansprechpartner hören zu und bieten Unterstützung an.

Hilfsangebote für Kinder und Trauerbewältigung

Falls Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Für langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung bieten verschiedene Stellen Unterstützung an. Dazu gehören der Dachverband Hospiz Österreich sowie die Plattform Tod und Trauer. Auch die Caritas Trauerbegleitung steht Betroffenen zur Seite.