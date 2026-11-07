Todesattentat in Krakau: Rechtsextremer Täter erschießt sechs Personen

Bei einem Attentat in der Krakauer Altstadt erschoss ein mutmaßlich rechtsextremer Täter sechs Menschen. Die Opfer und Verletzten wurden aus einem fahrenden Auto beschossen.

Am Samstagabend ereignete sich in der historischen Altstadt von Krakau ein schweres Attentat, bei dem sechs Menschen getötet und mindestens fünfzehn weitere verletzt wurden. Der mutmaßliche Täter, ein polnischer Staatsbürger, legte aus Sicht des Innenministers Marcin Kierwinski Rechtfertigungen für rechtsextreme Ideologien an den Tag. Nach ersten Ermittlungsberichten feuerte der Angreifer Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus auf zufällige Passanten auf dem Großen Ring.

Details zur Tat und Opferbilanz

Die Zahl der Todesopfer stieg am Nachmittag des Samstag auf sechs an, wie Krzysztof Kleczar, der Chef der Woiwodschaft Kleinpolen, der Nachrichtenagentur PAP mitteilte. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um vier Frauen und zwei Männer. Mindestens fünfzehn Personen wurden durch die Schüsse verletzt, wovon sich zwölf in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befanden, wie Polsat News berichtete. Der Angreifer selbst wurde von der Polizei überwältigt, angeschossen und in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Augenzeugen beschrieben chaotische Szenen auf dem Marktplatz. Ein Zeuge berichtete, dass ein Auto herangekommen sei und ein Mann, möglicherweise mit Helm oder Maske, aus dem Fenster heraus geschossen habe. Andere Besucher flohen in alle Richtungen oder versteckten sich in hinteren Räumlichkeiten, während Rettungshubschrauber am Einsatzort landeten. Die Behörden appellierten zunächst an die Menschen in der Umgebung, sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Politische Reaktionen und Festnahme

Polens Regierungschef Donald Tusk informierte sich laufend über die Lage und betonte, dass die Polizei die Hintergründe des Vorfalls vollständig aufklären werde. Justizminister Waldemar Zurek schrieb auf der Plattform X, dass der Täter verletzt und festgenommen worden sei. Er unterstrich, dass der Staat handle und für eine strenge Bestrafung sorgen werde, und appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren und die Arbeit der Ermittler nicht zu behindern.

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Die Polizei dementierte Berichte über einen zweiten Täter und bestätigte, dass es sich um einen Einzeltäter handele, der sich in polnischer Gewahrsam befinde. Nachrichtenagentur PAP berichtete zudem, dass der Mann militärische Kleidung getragen habe. Im Wagen des Täters seien weitere Waffen gefunden worden. Staatsanwaltschaft und Polizei waren vor Ort, um Spuren zu sichern und die genauen Umstände des Angriffs zu klären.

Internationale Solidarität und Trauer

Die internationale Gemeinschaft reagierte schockiert auf die Tat. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übermittelte den Familien der Opfer auf X ihr herzlichstes Beileid und betonte, dass Europa mit Polen in Trauer und Solidarität stehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem schockierenden Verbrechen und versprach volle Unterstützung für Polen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron äußerte Schock und emotionale Anteilnahme an der Tragödie.

Alle beteiligten Parteien, darunter die Innenminister und Regierungschefs, forderten zur Besonnenheit auf und versprachen eine umfassende Aufklärung. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Motivation des Täters, die als fasziniert von rechtsextremen Ideologien beschrieben wird. Die Stadt Krakau befindet sich in bestürzter Anspannung, während die Justiz und die Sicherheitsbehörden alles daran setzen, die vollständigen Zusammenhänge des Anschlags aufzudecken und den Opfern sowie ihren Angehörigen Gerechtigkeit zu verschaffen.