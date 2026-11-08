Todesanschlag in Krakau: Österreicherin aus Gänserndorf unter den Toten

Ein Schütze tötete neun Menschen in Krakau, darunter eine Frau aus Gänserndorf. Der 24-Jährige wurde von der Polizei gestellt. Details zu den Opfern und dem Motiv.

Bei einem massiven Schusswechsel auf dem Marktplatz von Krakau sind am Montag neun Menschen ums Leben gekommen. Das Blutbad ereignete sich in der Innenstadt der zweitgrößten polnischen Stadt, als ein 24-jähriger Täter mit einem Kraftfahrzeug durch die Menge fuhr und wahllos auf Passanten feuerte. Die Bilanz der Attacke ist verheerend, da neben den Toten auch zahlreiche weitere Personen schwer verletzt wurden.

Österreichisches Opfer aus Gänserndorf

Eines der tragischsten Opfer der Schießerei ist eine 51-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich. Sie befand sich mit ihrem Ehemann auf einem Kurzurlaub in der polnischen Stadt. Während die Frau ihr Leben verlor, erlitt ihr Mann bei dem Angriff schwere Verletzungen, die ihn ins Krankenhaus brachten. Die österreichischen Behörden haben ihre Unterstützung für die Hinterbliebenen zugesichert.

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Tathergang und Festnahme des Täters

Der 24-jährige Täter rastete mit seinem Auto durch die City von Krakau und schoss dabei auf unbeteiligte Menschen. Die Polizei reagierte sofort und stoppte den Angreifer, indem sie ihn mit Schüssen traf. Der Verdächtige liegt nun schwer verletzt in einem Spital, wo sein Zustand als kritisch beschrieben wird. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden später die Leichen seiner Eltern sowie seiner Schwester entdeckt, die er ebenfalls getötet hat.

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Motiv und politische Stellungnahmen

Polens Innenminister Marcin Kierwiński gab bekannt, dass der Attentäter sehr radikale Ansichten vertreten habe. Alle aktuellen Hinweise deuten in Richtung einer rechtsextremen Ideologie als Motiv für das sinnlose Blutbad. Die österreichische Bundesregierung verurteilte den Anschlag scharf. Kanzler Christian Stocker äußerte sein Mitgefühl und seine Gebete für die Familie der österreichischen Bürgerin sowie für alle anderen Opfer und deren Angehörige.

Verletzte und internationale Reaktionen

Neben den neun Toten wurden insgesamt 15 Menschen bei der Attacke verletzt. Unter den Schwerverletzten befinden sich zwei Männer und vier Frauen, deren Zustände in Krankenhäusern behandelt werden. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger postete auf Social Media, dass Österreich in engem Austausch mit den polnischen Behörden stehe. Man setze alles daran, die Angehörigen der Opfer in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen und die Ermittlungen nahtlos zu begleiten.