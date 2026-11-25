Ein Konsortium unter US-Milliardär Todd Boehly erwirbt Lukoil International. Der Deal umfasst Ölfelder und Raffinerien in Europa, Afrika und Asien für 22 Milliarden Dollar.

Das weltweit bedeutende Energieportfolio von Lukoil International wechselt nun in die Hände eines US-amerikanischen Konsortiums unter der Führung von Todd Boehly. Die Transaktion mit einem ursprünglichen Marktwert von 22 Milliarden Dollar wurde am Mittwochabend offiziell bekannt gegeben. Die nicht-russischen Öl- und Gas-Beteiligungen der russischen Muttergesellschaft werden vollständig an das neue Eigentümer-Konsortium übertragen. Dieser Schritt markiert eine fundamentale Neuausrichtung im Besitzverhältnis der internationalen Geschäftseinheiten.

Definitive Vereinbarung und Konsortiumsstruktur

Todd Boehly hat eine definitive Einigung erzielt, um Lukoil International zu übernehmen. Der Unternehmer aus Miami ist bereits bekannt für seine Beteiligung an den US-Sportteams Los Angeles Dodgers und Los Angeles Lakers. Die Übernahme durch das von Boehly angeführte Eldridge Industries stellt den Abschluss einer bereits im November angekündigten Transaktion dar. Medienberichte des Branchennachrichtendienstes Business Wire bestätigen den aktuellen Stand der Verhandlungen. Das Käuferkonsortium ist breit aufgestellt und bindet mehrere wichtige Investoren ein. Neben der führenden Rolle von Eldridge Industries sind auch die US International Development Finance Corporation (DFC) beteiligt. Die Catena Investment Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt das Projekt finanziell. Hinzu kommt die US-Investmentfirma Xtellus Partners als weiterer wichtiger Partner im Konsortium.

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Ursprünge des Transaktionsprozesses

Bereits Anfang November wurden Gerüchte über die Übernahme laut. Damals hieß es, dass ein US-amerikanisches Konsortium die Übernahme des in Wien gebündelten Geschäfts von Lukoil International vorbereitete. Diese frühen Berichte deuten auf die langjährige Vorbereitung der komplexen Transaktion hin. Die Struktur des in Wien gebündelten Geschäfts war ein zentraler Punkt der Planung. Die Vorbereitung durch das US-Konsortium geschah in enger Abstimmung mit allen beteiligten Parteien. Der Übergang der Kontrolle markiert das Ende einer Phase der Unsicherheit im Markt. Die definitive Einigung schließt die Vorarbeiten ab, die im letzten Monat bereits öffentlich wurden. Die Transaktion folgt einem strategischen Plan zur Trennung der nicht-russischen Assets.

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Zusammensetzung des übertragenen Portfolios

Das ursprünglich mit 22 Milliarden Dollar bewertete Portfolio umfasst eine große Bandbreite an Energieinfrastruktur. Es enthält Ölfelder, Raffinerien und Tankstellen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die nicht russischen Öl- und Gas-Beteiligungen von der russischen Mutter in das US-Konsortium überführt. Zu den aktiven Vermögenswerten zählen Gasfelder, Öl-Pipelines und Raffinerien in den USA. Das Portfolio erstreckt sich zudem über Standorte in Europa und im Nahen Osten. Auch Asien und Afrika sind Teil des übernommenen Energie-Sektors. Diese geografische Streuung macht das Portfolio für internationale Investoren attraktiv. Die Raffinerien und Pipelines stellen kritische Infrastruktur für die Energieversorgung dar. Die Tankstellen bilden das Netz der Vertriebskanäle für Endkunden. Die Gasfelder sichern die Versorgung mit natürlichen Ressourcen für die Zukunft.

Auswirkungen auf den Energiemarkt und Zukunft

Die Übernahme wird den globalen Energiemarkt in mehreren Regionen deutlich verändern. Die Nicht-Russischen Ölbeteiligungen erhalten einen stabilen, westlichen Eigentümer. Die DFC als Teil des Konsortiums bringt staatliche US-Interessen ein. Die Catena Investment Holding stärkt die Verbindung zum Nahen Osten. Xtellus Partners führt Expertenwissen im Investment-Sektor ein. Todd Boehlys Erfahrung im Management großer Immobilien und Sportteams fließt in die Strategie ein. Die in Wien gebündelten Geschäfte werden unter neuem Management weitergeführt. Die Pipelines und Raffinerien bleiben operative Kernstücke des Geschäfts. Die Gasfelder in den USA und Europa sichern die Rohstoffbasis. Die Tankstellen in Afrika und Asien bleiben für den lokalen Vertrieb aktiv. Die Transaktion bietet Klarheit für alle beteiligten Stakeholder in der Branche.