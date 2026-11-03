Todd Boehly Konsortium übernimmt Lukoil Auslandsgeschäft für 22 Milliarden Dollar

Das Konsortium um Todd Boehly bereitet die Übernahme des internationalen Lukoil-Portfolios vor. Der Deal nutzt eingefrorene Wertpapiere als Tauschmittel.

Ein Konsortium unter der Führung des US-Milliardärs Todd Boehly bereitet eine umfassende Transaktion zur Übernahme des Auslandsgeschäfts des russischen Ölkonzerns Lukoil vor. Vier mit dem Verkaufsprozess vertraute Personen bestätigten gegenüber Reuters, dass eine Einigung innerhalb weniger Wochen erwartet wird. Im Zentrum dieses ungewöhnlichen Deals steht ein komplexes Finanzierungsmodell, das auf dem Tausch von Vermögenswerten basiert, anstatt auf einer direkten Barzahlung zu beruhen.

Finanzierung durch eingefrorene Wertpapiere

Eine im Auftrag des Konsortiums tätige Bank hat nach Angaben von drei Insidern eingefrorene Lukoil-Wertpapiere im Wert von mehreren Milliarden Dollar von westlichen Investmentfonds erworben. Diese Papiere sollen nun gegen die internationalen Vermögenswerte des russischen Konzerns getauscht werden. Das ursprünglich mit 22 Milliarden Dollar bewertete Portfolio umfasst Ölfelder, Raffinerien und Tankstellen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Der aktuelle Wert ist jedoch gesunken, da einige Anlagen ihren Betrieb eingestellt haben.

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Lukoil erhält für seine internationalen Assets keine unmittelbare Barzahlung. Stattdessen dienen die eingefrorenen Wertpapiere als Gegenleistung. Zu den Verkäufern zählt unter anderem die US-Investmentgesellschaft Capital Group. Die Bank kaufte die Papiere von rund zehn amerikanischen und britischen Investmentfonds sowie von US-Depotbanken, die entsprechende Papiere für Privatanleger verwahrten. Der Kaufpreis lag bei lediglich 30 Cent je Dollar Nennwert, was den erheblichen Abschlag infolge der Sanktionen widerspiegelt.

Sanktionspolitik und geopolitische Implikationen

Westliche Investmentfonds hielten vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 umfangreiche Beteiligungen an Lukoil. Anschließend wurden die Aktien aus wichtigen Schwellenländerindizes entfernt. Seither sind die Bestände eingefroren und wurden von westlichen Fonds wertberichtigt. Geht die Übernahme durch, würden Amerikaner in ein russisches Geschäft vordringen, wie es sich Donald Trump auch bei der möglichen Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Europa vorstellt. Trump möchte laut Wall Street Journal, dass US-Zwischenhändler eine Wiederaufnahme von Gaslieferungen über Pipelines nach Europa ermöglichen, was Russland dann im Gegenzug zu einem Einlenken bei den Ukraine-Friedensverhandlungen bewegen soll. Die EU will vorerst nichts davon wissen.

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Der Verkaufsprozess begann nach der Verhängung amerikanischer Sanktionen gegen Lukoil im Oktober 2025. Seither zieht sich die Suche nach einem Käufer hin. Im Dezember 2025 lehnte das US-Finanzministerium ein Angebot einer Investorengruppe ab, der auch die amerikanische Bank Xtellus Partners angehörte. Die Behörde begründete dies damit, dass Lukoil durch einen Verkauf weder in Form von Aktien noch durch Bargeld einen unerwarteten finanziellen Gewinn erzielen dürfe.

Konsortium Struktur und weitere Interessenten

Das von Boehly geführte Konsortium konnte seine Pläne vorantreiben, indem es zusagte, die Wertpapiere auf einem Treuhandkonto zu hinterlegen, anstatt sie unmittelbar an Lukoil zu übertragen. Damit berührt die Transaktion eine zentrale Frage der westlichen Sanktionspolitik: Ob sich ein großer russischer Konzern dazu bewegen lässt, seine internationalen Beteiligungen abzugeben, ohne dass Moskau daraus erhebliche finanzielle Vorteile zieht. Reuters hatte im Februar berichtet, dass die USA den Verkaufsprozess teilweise verzögerten, um zusätzlichen Druck auf Russland bei den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine auszuüben.

Neben Boehly gehören dem Konsortium die Investoren International Holding Company (IHC) und Al Hail Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Auch die syrisch-katarischen Brüder Al-Khayat sowie die amerikanische Entwicklungsfinanzierungsinstitution US International Development Finance Corporation (DFC) unterstützen das Angebot. Boehly ist ein in Miami ansässiger Unternehmer und unter anderem an den US-Sportteams Los Angeles Dodgers und Los Angeles Lakers beteiligt. Vertreter Boehlys reagierten nicht auf mehrfache Anfragen von Reuters. Ein Sprecher von IHC erklärte, das Unternehmen kommentiere mögliche Investitionsaktivitäten nicht. Auch Al Hail Holding, die Al-Khayat-Brüder und die DFC äußerten sich nicht. Von Lukoil lag zunächst ebenfalls keine Stellungnahme vor.

Um die internationalen Vermögenswerte von Lukoil hatten sich mehr als ein Dutzend Interessenten bemüht. Dazu gehörten nach früheren Reuters-Berichten unter anderem die US-Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron, die Beteiligungsgesellschaft Carlyle sowie der frühere Pornhub-Eigentümer Bernd Bergmair. Carlyle zog sich im Oktober aus dem Bieterverfahren zurück. Damit rückte das von Boehly geführte Konsortium an die Spitze der Interessenten.