Mike Love, Mitgründer der Beach Boys, ist mit 85 Jahren gestorben. Der Sänger verbreitete mit Hits wie Good Vibrations den Kalifornien-Sound weltweit.

Mike Love, der Co-Gründer und lange Jahre treibende Stimme der weltberühmten Rockband Beach Boys, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management meldeten, starb der Musiker am Samstagabend im engen Kreis seiner Familie. Eine genaue Todesursache wurde zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht öffentlich bekannt gegeben, doch die Nachricht trifft die Musikwelt und die Fans der legendären Band tief.

Der Sound der US-Westküste für die Welt

Mike Love ist unverwechselbar mit dem Sound verbunden, den er in den 1960er Jahren aus der US-Westküste in die gesamte Welt exportierte. Seine Stimme war das Vehikel für den unbeschwerten Klang von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune. Dieser spezifische Vibes machte die Beach Boys zu einem der erfolgreichsten Musikphänomene ihrer Ära und prägte das kollektive Bewusstsein für kalifornische Lebensart nachhaltig.

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Als Komponist oder Mitautor war Love an unzähligen der größten Hits beteiligt, die bis heute zu den Klassikern der Popgeschichte zählen. Titel wie Good Vibrations, I Get Around, Fun, Fun, Fun, Surfin' und California Girls sind nicht nur in den USA, sondern global zu Anthemen der Sommerfeierlichkeiten avanciert. Love war also nicht nur Interpret, sondern ein wesentlicher kreativer Motor hinter diesen Melodien.

Jugendfreundschaft und der Aufbau der Band

Die Wurzeln der Band reichen zurück in die Kindheit Loves, der im Jahr 1941 in Los Angeles geboren wurde. Ein großer Teil seiner Jugend verbrachte er gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson, der in der Band-Familie als musikalischer Kopf und Genie galt. Diese enge persönliche Verbindung war die Basis für die spätere Gründung der Gruppe.

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Anfang der 1960er Jahre gründeten Love, die Brüder Brian und Dennis Wilson sowie deren Cousin Carl Wilson zusammen mit Alan Jardine, einem Schulfreund von Love, die Beach Boys. Mit ihren frühen Singles und Alben erlangten sie blitzschnell weltweiten Ruhm. Ihre harmonisierten Gesänge und die fahrrad- sowie surfaffinen Themen schufen eine Nische, die bis heute kaum von anderen Künstlergruppen in dieser Form besetzt wurde.

Konflikte um die Autorenbeteiligung an Songs

Dennoch war die lange Karriere der Gruppe nicht frei von inneren Konflikten, die sich oft vor Gericht austagten. Insbesondere Brian Wilson, der im Juni 2025 verstarb, und Mike Love standen sich in späteren Jahren oft kritisch gegenüber. Love warf Wilson und der Band-Verwaltung vor, dass seine Beiträge zur Entstehung der Songs historisch nicht ausreichend wertgeschätzt und finanziell sowie namentlich nicht korrekt ausgewiesen worden seien.

Trotz dieser andauernden Spannungen und der juristischen Auseinandersetzungen um die Anerkennung der kreatellen Leistung zeigte Love in seinen späteren Jahren eine versöhnliche Haltung. Er betonte wiederholt, dass die gemeinsame Arbeit im Vordergrund stehe und die persönlichen Differenzen hinter den gemeinsamen künstlerischen Errungenschaften zurücktreten müssten.

Ein Leben voller Triumphe und Resonanz

Mike Love feierte ein unglaubliches Leben, das er selbst als voller Triumphe charakterisierte. Er zog eine positive Bilanz, zu der er neben den musikalischen Erfolgen auch seinen Anteil an Herzensschmerz und erstaunliche Lebenserfahrungen zählte. Diese Distanzierung von den früheren Rivalitäten zeigt einen gereiften Künstler, der die Bedeutung der gemeinsam geschaffenen Musik über persönliche Kontroversen stellte.

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Auch in hohem Alter blieb Love der Bühne treu und sang die großen Hits der Beach Boys live. Seine Präsenz auf der Bühne bewies, dass die Musik der Band zeitlos ist und über Generationen hinweg wirkt. Mit seinem Tod verliert die Musikwelt eine ihrer wichtigsten Figuren, die den Sound der Sechzigerjahre maßgeblich definiert und bis ins hohe Alter verkörpert hat.