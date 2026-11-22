Der deutsche Kunstsammler Mick Flick ist in einem Krankenhaus in Bayern gestorben. Der Enkel des NS-Verbrechers Friedrich Flick ist vor einigen Tagen gestürzt und verstarb wenig später.

Der deutsche Kunstsammler und Erbe des Flick-Konglomerats, Mick Flick, ist im Alter gestorben. Wie die deutsche Zeitung "Bild" berichtet, verstarb er in einem Krankenhaus in Bayern. Der Tod ereignete sich wenige Tage nach einem Sturz, bei dem sich Mick Flick schwer verletzte, als er auf den Kopf fiel.

Mick Flick war weithin bekannt für den Aufbau einer international bedeutenden Sammlung zeitgenössischer Kunst. Neben seiner beruflichen und kulturellen Tätigkeit sorgte sein privates Leben regelmäßig für öffentliche Aufmerksamkeit, wobei insbesondere seine Beziehungen zu Frauen im Fokus der Medien standen. Seine Biografie war jedoch stets eng mit der historisch belasteten Vergangenheit seiner Familie verknüpft.

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Historische Last des NS-Industriellen Friedrich Flick

Die Familiengeschichte der Flicks ist untrennbar mit der Zeit des Nationalsozialismus verbunden. Mick Flick war der Enkel des Industriellen Friedrich Flick, dessen Konzern zu den wichtigsten Rüstungsunternehmen im Deutschen Reich gehörte. Während der NS-Zeit waren Zehntausende Zwangsarbeiter für das Unternehmen gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen zu arbeiten.

Die juristische Aufarbeitung dieser Verbrechen fand im sogenannten Nürnberger Flick-Prozess statt. Friedrich Flick wurde dort als Kriegsverbrecher verurteilt und erhielt eine Haftstrafe von sieben Jahren. Davon verbüßte er tatsächlich drei Jahre im Gefängnis. Diese dunkle Geschichte des Familienimperiums blieb ein bestimmender Faktor für das öffentliche Image der Familie über Jahrzehnte hinweg.

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Kontroverse um die Herkunft der Sammlung und "Blutgeld"

Die historische Vergangenheit holte Mick Flick auch in seiner persönlichen Karriere ein. Als er ab dem Jahr 2004 plante, seine millionenschwere Sammlung zeitgenössischer Kunst in Zürich und Berlin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, löste dies massive Kontroversen aus. Im Zentrum der Kritik stand die unklare Herkunft des Familienvermögens, das teilweise auf Geschäfte während der NS-Zeit zurückging.

Kritiker warfen Mick Flick vor, die historische Verantwortung seiner Familie durch die öffentliche Präsentation bedeutender Kunstwerke überdecken zu wollen. In der öffentlichen Debatte fiel wiederholt der emotionale Begriff "Blutgeld", der darauf hinwies, dass das gesammelte Kulturgut möglicherweise mit unehrlich erworbenem Kapital finanziert wurde. Diese Vorwürfe prägten die Wahrnehmung seiner Sammlungsjahre erheblich.

Auseinandersetzung mit der Geschichte und finanzielle Unterstützung

Mick Flick reagierte auf diese Kritik, indem er sich schließlich selbst intensiv mit der Geschichte seiner Familie auseinandersetzte. Ein zentraler Schritt in diesem Prozess war seine finanzielle Unterstützung der wissenschaftlichen Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Er stellte der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" eine Summe von fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Mit diesen Mitteln wurden unter anderem Leistungen für ehemalige Zwangsarbeiter organisiert, um deren materiellen und psychischen Bedürfnissen nachzukommen. Dieser Schritt markierte einen wichtigen Versuch, die familiäre Schuld nicht zu leugnen, sondern durch konkrete finanzielle Maßnahmen zur Erinnerung und Wiedergutmachung beizutragen. Die Auseinandersetzung mit der Herkunft des Familienvermögens blieb somit ein wesentlicher und unauflöslicher Teil seiner öffentlichen Biografie.