Tod von Marquess of Reading: Enger Freund Charles und enge Bande zu William und Harry

Simon Rufus Isaacs, enger Freund König Charles und verbundener zur Familie der Prinzen, ist gestorben. Hintergründe zu seiner Verbindung zum Königshaus und der aktuellen Karibik-Reise.

Simon Rufus Isaacs, der vierte Marquess of Reading und ein seit langem bestehender Freund des britischen Monarchen, ist verstorben. Diese traurige Nachricht wurde vom britischen Magazin Hello! bekannt gegeben. Der Tod dieses angesehenen Adeligen stellt für König Charles einen erheblichen persönlichen Verlust dar. Beide Familien waren über viele Jahrzehnte hinweg eng miteinander verbunden. Ebenso pflegen die Söhne des Königs, Prinz William und Prinz Harry, seit zahlreichen Jahren enge Kontakte zur Familie des Verstorbenen.

Diplomatische Reise im Karibik-Konflikt

König Charles befindet sich gegenwärtig auf einer offiziellen und weitreichenden Reise, die ihn durch mehrere Staaten der Karibik führt. Insgesamt neun Tage dauert dieser wichtige Besuch, der den Monarchen zunächst zu den Bahamas bringt. Anschließend richtet sich der Fokus nach Guyana, und schließlich wird er Antigua und Barbuda besuchen. Dort nimmt er am Gipfeltreffen der Commonwealth-Staaten teil. Königin Camilla begleitet ihren Ehemann beim letzten Abschnitt dieser diplomatischen Mission.

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Diese Reise findet vor einem politisch äußerst schwierigen Hintergrund statt. In mehreren karibischen Staaten werden seit Jahren klare Forderungen nach einer Aufarbeitung der britischen Beteiligung am transatlantischen Sklavenhandel erhoben. Zusätzlich wird in diesen Ländern nach angemessener Wiedergutmachung verlangt. Zuletzt wurden diese Forderungen deutlich lauter und präsenter. Für den britischen König bedeutet der anstehende Besuch damit eine enorme diplomatische Herausforderung. Hinzu kommt nun die schmerzliche Nachricht vom Tod seines langjährigen Weggefährten.

Tragender Nachruf der Tochter Lady Natasha

Bekannt gegeben wurde der Tod von Simon Rufus Isaacs offiziell durch seine Tochter Lady Natasha Rufus Isaacs. Sie ist die Mitbegründerin des bekannten Luxusmodelabels Beulah London. In einem persönlichen und berührenden Nachruf erinnerte sie an ihren Vater und dessen enge Beziehung zu seinen Enkelkindern. Die Familie sei dankbar, ihn so viele Jahre als Vater und Großvater an ihrer Seite gehabt zu haben. Auf zahlreichen Familienfotos sei zu sehen, wie er seine Enkelinnen umarmte und mit ihnen spielte.

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Lady Natasha schrieb in ihrem Beitrag, ihr Vater habe die Kinder von ganzem Herzen geliebt. Er habe ihnen bedingungslose Liebe geschenkt und sie stets beschützt. Ihr Vater habe bis zuletzt gekämpft und dabei großen Mut bewiesen, trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten. Sie sei sehr stolz auf ihn und sein Wirken. Sein Vermächtnis werde innerhalb der Familie auf ewig weiterleben und in den Herzen der Angehörigen fortdauern.

Die Generationen verbindende Verbindung

Die Verbindung zwischen der Familie Isaacs und dem britischen Königshaus reicht auch in die nächste Generation hinein. Julian Rufus Isaacs, der Sohn des Verstorbenen und jetziger neuer Marquess of Reading, ist seit seiner Jugend mit Prinz Harry befreundet. Julian gehörte außerdem zur sogenannten Glosse Posse, einem festen Freundeskreis aus Harrys jüngeren Jahren. Zu dieser bekannten Gruppe zählten auch Harrys frühere Freundin Chelsy Davy sowie Arabella Musgrave.

Arabella Musgrave war in der Vergangenheit vorübergehend mit Prinz William liiert. Damit bestehen seit Langem sehr persönliche und tiefe Verbindungen zwischen beiden Söhnen von König Charles und der Familie des verstorbenen Adeligen. Der Tod von Simon Rufus Isaacs betrifft somit nicht nur einen langjährigen Freund des britischen Monarchen. Er betrifft auch eine Familie, zu der William und Harry über viele Jahre hinweg Kontakt gehalten haben und deren Leben sich historisch überschneidet.