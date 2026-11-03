Tod von Jesús de Miguel: Spanischer Fußball in Bestürzung

Der 30-jährige spanische Fußballspieler Jesús de Miguel ist nach einem Herzstillstand auf dem Platz verstorben. CD Teneriffa trauert um das Opfer des Zweiligaspiels.

Die spanische Fußballwelt ist von tiefer Bestürzung erfasst, nachdem der 30-jährige Stürmer Jesús de Miguel am Dienstag verstorben ist. Der Spieler des CD Teneriffa hatte während eines Pflichtspiels in der Segunda División einen lebensbedrohlichen Herzstillstand erlitten. Der Club bestätigte den tragischen Tod am Dienstag in einer emotionalen Mitteilung über soziale Medien.

Unfallhergang im Spiel gegen Andorra

Der kritische Moment ereignete sich während der Begegnung zwischen dem CD Teneriffa und dem FC Andorra. In der Nachspielzeit kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen dem 30-jährigen Angreifer Jesús de Miguel Alameda und dem Torhüter der Gastmannschaft, Jesús Owono, der 25 Jahre alt ist. De Miguel brach daraufhin sofort am Boden zusammen.

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Sofort nach dem Kollaps zeigten die Spieler des FC Andorra schnelles und entscheidendes Handeln. Sie stürzten zu dem am Boden liegenden Stürmer, um ihm erste Hilfe zu leisten, und signalisierten den medizinischen Betreuern am Spielfeldrand dringend, dass sofortiges Eingreifen notwendig sei. Der 30-Jährige litt an einem akuten Herzstillstand, der trotz der sofortigen Rettungsmaßnahmen tödlich verlief.

Tod am 3. November früh morgens

CD Teneriffa teilte mit, dass Jesús de Miguel Alameda in den frühen Morgenstunden des 3. November verstarb. Der Verein drückte in seiner Erklärung tiefe Betroffenheit aus und bezeichnete den Verlust als unerträglich. Man fühle sich voller Trauer und tiefen Schmerzes und sei unfähig zu begreifen, dass dieser Umstand wahr sei.

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In der offiziellen Stellungnahme richtete der Club sein aufrichtiges Mitgefühl an die Familie, die Angehörigen sowie die zahlreichen Fans des Vereins. Das Trauma des Vorfalls wiege schwer, da keine Worte den Schmerz über den plötzlichen Verlust des 30-Jährigen lindern könnten. Der Klub veröffentlichte zusätzlich ein Foto, das de Miguel in einem früheren Moment des Erfolgs und des Jubels zeigt.

Anfrage um Respekt und Privatsphäre

Nach dem Bekanntwerden der Nachricht bedankte sich die Familie von Jesús de Miguel bei allen, die ihre Beileidsbekundungen geäußert hatten. Gleichzeitig bat die Angehörige die Öffentlichkeit höflich darum, den betroffenen Familien in dieser extrem schweren Zeit ihre Privatsphäre zu gönnen und zu respektieren. Der Vorfall hat den gesamten spanischen Profifußballberuf in einen Zustand der Trauer und des Nachdenkens versetzt.