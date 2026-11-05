Tod von Hubert Aiwanger: Staatsanwaltschaft schließt Fremdverschulden aus

Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist tot. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt kein Fremdverschulden. Politiker trauern, Termine werden verschoben.

Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat das vorläufige Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams von Hubert Aiwanger bekanntgegeben. Demnach ist der bayerische Vize-Ministerpräsident ohne Fremdverschulden gestorben. Diese Feststellung löste eine Welle der Bestürzung in der gesamten deutschen Politik aus, da Aiwanger eine der prägendsten Figuren der bayerischen Landesregierung und der Freien Wähler war. Seine abrupte Abwesenheit hinterlässt nicht nur eine persönliche Lücke, sondern verändert auch die politische Landschaft in Bayern und auf Bundesebene erheblich. Die Behörden stellten klar, dass die Untersuchung abgeschlossen ist, aber weitere gerichtsmedizinische Schritte im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens folgen werden. Wer ihn gefunden hat, bleibt zunächst eine Unbekannte, da diese Information nicht öffentlich gemacht wurde.

Umstände des Todes und offizielle Stellungnahme

Am Mittwoch, dem 14. des Monats, war Hubert Aiwanger in Berlin anwesend, sollte aber aufgrund gesundheitlicher Gründe nicht mehr auftreten. Ursprünglich hatte er geplant, bei der Eröffnung eines neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede zu halten, sich dann aber aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und eine Vertretung bestellt. Nach diesem Termin war er für die Mitarbeiter und Medien nicht mehr erreichbar. Später am Tag wurde er leblos aufgefunden. Die genaue Uhrzeit des Fundes und die Identität der ersten Entdecker sind laut den Behörden nicht Teil der aktuellen Veröffentlichungen, bleiben aber Teil der internen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt nun offiziell, dass kein kriminelles Verschulden vorliegt, was Entwarnung für die Öffentlichkeit gibt, aber die Trauer um den plötzlich verstorbenen Politiker nicht mindert.

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Reaktionen der Bundes- und Landespolitik

Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU zeigte sich zutiefst betroffen vom Ableben von Hubert Aiwanger. Der Kanzler-Sprecher Stefan Kornelius erklärte am Donnerstag in Berlin, dass die Bundesrepublik einen streitbaren Politiker verliere, der leidenschaftlich für seine Überzeugungen eingetreten sei. Merz sprach der Familie und den Angehörigen sein tiefes Beileid aus. Auch auf Landesebene zeigten sich die Reaktionen emotional und respektvoll. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder nannte den plötzlichen Tod eine absolute Tragödie. Söder betonte, dass wir alle zutiefst geschockt seien und unsere Gedanken zuerst bei der Familie und den Kindern von Aiwanger liegen. Der bayerische Ministerpräsident kündigte an, die gemeinsame Politik von CSU und Freien Wählern fortzusetzen, die sie eng und erfolgreich gestaltet hätten.

Nachfolge und politische Auswirkungen in Bayern

Mit dem Tod von Hubert Aiwanger rückt nun ein neuer Akteur in den Fokus der bayerischen Verwaltung. Tobias Gotthardt von den Freien Wählern übernimmt vorübergehend die Aufgaben des verstorbenen Wirtschaftsministers. Gotthardt, der als Staatssekretär fungiert, wird umgehend von einer Delegationsreise aus Singapur nach Bayern zurückkehren, um die Geschäfte zu übernehmen. Die Frage, ob und wann die Freien Wähler ihre Posten endgültig nach- oder umbesetzen, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Markus Söder würdigte Aiwanger als echtes Mannsbild und starken Bayer, der als warmer Mensch und bescheidener Wirtschaftsminister in Erinnerung bleiben wird. Söder ordnete zudem Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden im Freistaat Bayern an. Diese gilt für den Donnerstag und den Tag der Beisetzung, wobei Gemeinden und Körperschaften gebeten werden, diesem Beispiel zu folgen.

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Veranstaltungscancellations und Kondolenzbuch

Die politischen Aktivitäten der Freien Wähler wurden aufgrund des Todesfalls sofort angepasst. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Joachim Streit gab bekannt, dass der geplante Bundesparteitag der Partei verschoben wird. Da jetzt andere Dinge zu regeln seien, wolle man die Veranstaltung absagen und an einem späteren Termin, wahrscheinlich im nächsten Jahr, stattfinden lassen. Dies ist eine signifikante Verschiebung für die Partei, da Aiwanger als ihr markantester Kopf galt. Zudem wird ab Freitag im Prinz-Carl-Palais in München ein Kondolenzbuch ausliegen, um politischen und privaten Abschied zu nehmen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner bezeichnete den Tod als schweren Verlust für den Bayerischen Landtag und die gesamte Politik in Bayern.

Historischer Kontext und persönliches Leben

Hubert Aiwanger war eine Schlüsselfigur in der bayerischen Politik, seit er 2008 mit den Freien Wählern erstmals in den Landtag einzog. Zehn Jahre später, im Jahr 2018, schmiedeten CSU und Freie Wähler eine Koalition, die Aiwanger zum Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten machte. Er galt als streitbar, aber auch als sehr engagiert und fleißig. Bei den bayerischen Kommunalwahlen im Frühjahr hatte seine Partei unter seiner Führung große Siege gefeiert und viele Landrats-Posten gewonnen. Neben seiner politischen Karriere hatte Aiwanger ein privates Leben mit zwei Kindern. Er lebte zusammen mit der Freie-Wähler-Landrätin Tanja Schweiger. Sein Tod wird von zahlreichen Spitzenpolitikern, einschließlich Özdemir und Hendrik Wüst, als großer Verlust beklagt, der die bürgerlich-liberale Szene nachhaltig prägen wird.