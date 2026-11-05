Tod von Hubert Aiwanger: Bayerische Politik bestürzt über plötzliches Ableben des Ministers

Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Die Polizei ermittelt in Berlin nach dem Tod des Freien-Wähler-Chefs. Politische Reaktionen sind schockiert.

Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Der Vorsitzende der FREIE WÄHLER wurde am Mittwochabend leblos in einem Hotelzimmer in Berlin aufgefunden. Die unmittelbaren Umstände des Todes sind bis heute nicht geklärt, weshalb die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin ein formelles Todesermittlungsverfahren eingeleitet haben.

Ermittlungen zur Todesursache in Berlin

Die konkreten Details zur Auffindesituation dürfen aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht veröffentlicht werden. Ein offizieller Sprecher bestätigte, dass die Behörden die genaue Todesursache sowie den Hergang des Vorfalls aufklären wollen. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei auch die Überprüfung, ob ein mögliches Fremdverschulden vorliegt, das den Tod des Politikers verursacht haben könnte.

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Aiwanger befand sich in der deutschen Hauptstadt, um an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros seiner Partei teilzunehmen. Aus gesundheitlichen Gründen verzichtete er jedoch auf eine persönliche Auftritts bei der Veranstaltung und ließ sich stattdessen vertreten. Nach diesem Termin war er für die Presse und Kollegen nicht mehr erreichbar, bevor die alarmierenden Nachrichten von seinem Tod die Runde machten.

Reaktionen aus der deutschen Politik

Der plötzliche Verlust hat in der deutschen Politik eine Schockstarre ausgelöst und zahlreiche Beileidsbekundungen hervorgebracht. Die Reaktionen reichen weit über den bayerischen Rand hinaus und zeigen die bundesweite Bedeutung des verstorbenen Politikers. Von Alice Weidel, der Chefin der AfD, bis hin zu Cem Özdemir, dem grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, äußerten sich führende Köpfe bestürzt.

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Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte den Tod auf der Plattform X eine absolute Tragödie für die bayerische Landespolitik. Auch Baden-Württembergs Regierungschef Cem Özdemir betonte die Bestürzung über den Verlust eines streitbaren Politikers mit festen Überzeugungen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) würdigte Aiwanger als jemanden, dessen bayerische Heimat immer im Mittelpunkt stand.

Folgen für die bayrische Landesregierung

Der Tod von Hubert Aiwanger verändert die Machtverhältnisse in der bayerischen Koalition grundlegend. Da die FREIE WÄHLER traditionell der Juniorpartner von Söders CSU sind, fällt nun eine der tragenden Säulen der Landesregierung weg. Aiwanger war der klare politische Kopf der rechtsliberalen Partei, die sich zwar bundesweit regelmäßig an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, aber im Europaparlament mit drei Abgeordneten vertreten ist.

Die geschäftliche Führung des Wirtschaftsministeriums übernimmt vorerst Staatssekretär Tobias Gotthardt. Dieser brach umgehend eine Delegationsreise aus Singapur ab und kehrte nach Bayern zurück. Ob und wann die FREIE WÄHLER ihre Posten neu besetzen oder umbesetzen, bleibt abzuwarten. Die Partei verliert mit Aiwanger ihren markantesten und zugleich streitbarsten Kopf, der zuletzt bei den Kommunalwahlen im Frühjahr noch große Siege feierte.

Biografie und politischer Werdegang

Sein politischer Aufstieg begann 2008, als er erstmals mit den FREIE WÄHLERN in den bayerischen Landtag einzog und Fraktionschef wurde. Zehn Jahre später, im Jahr 2018, schmiedeten CSU und FREIE WÄHLER eine Koalition, wodurch Aiwanger zum Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten aufstieg. Er hinterlässt eine politische Landschaft, die sich nun neu sortieren muss, während er persönlich als Niederbayer mit zwei Kindern und Tanja Schweiger lebte.