Ein 30-jähriger Insasse starb am 25. November in der Justizanstalt Innsbruck. Das Justizministerium schließt Gewalt aus, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Ein 30-jähriger Strafgefangener ist am Mittwochmorgen, den 25. November, in der Justizanstalt Innsbruck verstorben. Rettungskräfte fanden den Mann regungslos und ohne Lebenszeichen in seinem Bett vor, als sie auf ihn reagierten. Trotz der sofortigen Einschaltung des ärztlichen Notdienstes konnte die lebensrettende Hilfe nicht mehr wirksam werden.

Erste Erkenntnisse zum Todeszeitpunkt

Der Notruf und das anschließende Eingreifen der Hilfskräfte erfolgten unmittelbar nach der Entdeckung des bewusstlosen Insassen. Das Justizministerium bestätigte gegenüber der APA, dass der 30-Jährige trotz aller Bemühungen verstorben ist. Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass ein Gewaltdelikt vorlag, das zum Tod geführt haben könnte. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Gemeinschaftszelle innerhalb der Haftanstalt.

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Reaktion der Sicherheitsbehörden

Das Justizministerium stellte am Freitagabend klar, dass der Verstorbene in einem Mehrpersonenhaftraum untergebracht war. Eine offizielle Stellungnahme betonte, dass derzeit keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen Dritter existieren. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden jedoch detaillierte Informationen zur Identität des Mannes sowie spezifische Umstände, die zum Ableben geführt haben könnten, nicht veröffentlicht. Die Behörden bitten um Verständnis für diese Zurückhaltung.

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Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck

Nun hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck das Verfahren übernommen und die rechtlichen Schritte eingeleitet. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Florian Oberhofer, erklärte, dass eine Obduktion des Leichnams bereits angeordnet wurde. Diese medizinische Untersuchung soll die genaue Todesursache klären und ist der entscheidende Schritt zur Aufklärung des Vorfalls.

Offene Fragen zur medizinischen Vorgeschichte

Bis zum Stand der heutigen Ermittlungen ist unklar, ob der 30-jährige Insasse an bekannten Vorerkrankungen litt. Ob die Todesursache auf natürliche Ursachen, einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand oder andere medizinische Notfälle zurückzuführen ist, bleibt vorläufig offen. Die Staatsanwaltschaft arbeitet daran, die genauen Umstände zu rekonstruieren, und hat angekündigt, dass die Richtung der Ermittlungen bis zur Vorlage der Obduktionsergebnisse nicht feststehen wird.