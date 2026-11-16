Tod von Biermösl-Blosn-Mitgründer Michael Well

Der bayerische Kultmusiker Michael Well ist mit 68 Jahren verstorben. Sein Bruder Christoph Well bestätigt den Tod nach langer Krankheit. Die Wellbrüder und die Toten Hosen trauern um den Satire-Pionier.

Der Mitbegründer der bayerischen Kultband Biermösl Blosn, Michael Well, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Sein Bruder Christoph, bekannt unter dem Künstlernamen Stofferl Well, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag früh seinen Tod. Michael Well verstarb am frühen Morgen nach langer, schwerer Erkrankung an den Folgen eines Krebsleidens. Er befand sich in den Tagen zuvor in eine Münchner Klinik verlegt worden und starb schließlich im engen Kreise seiner Angehörigen.

Letzter Auftritt im Oktober in Südtirol

Obwohl sein Gesundheitszustand kritisch war, stand der Musiker bis ganz kurz vor seinem Tod noch auf der Bühne. Der letzte gemeinsame Auftritt von Michael Well und seiner Gruppe fand am 28. Oktober in Steinegg in Südtirol statt. Christoph Well beschreibt diesen Abend in einem Rückblick als unglaublich schön und hebt hervor, dass sein Bruder eigentlich noch bei dem für Donnerstag geplanten Auftritt dabei sein wollte. Die Musik und das Aufreten galten für die Familie als ein überlebenswichtiges Elixier, das den Künstler bis zuletzt prägte.

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Bandgeschichte und Neugründung der Wellbrüder

Die Gruppe Biermösl Blosn wurde im Jahr 1976 gegründet und avancierte zu einer festen Größe in der bayerischen Musikszene. Nach dem Ausscheiden von Hans Well im Jahr 2012 formierte sich die Gruppe unter der neuen Namen Die Wellbrüder aus'm Biermoos neu, angetrieben von den Brüdern Karl und Michael Well. Noch vor wenigen Wochen traten die drei Brüder gemeinsam mit dem Kabarettisten Gerhard Polt auf der Bühne auf. Die künstlerische Arbeit der Gruppe zeichnete sich durch eine einzigartige Verbindung von bayerischer Volksmusik mit politischer Satire aus. Sie nutzten Musik und Humor als Notwehr gegen politische Verhältnisse und griffen dabei oft die CSU sowie konservative Kräfte an.

Kollaboration mit den Toten Hosen und Campino

Eine besondere Säule des Schaffens von Michael Well war die langjährige Allianz zwischen bayerischer Volksmusik und Punkrock. Diese Freundschaft zeigte sich insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Band Die Toten Hosen. Noch 2023 tourten die Well-Brüder, Gerhard Polt und die Toten Hosen mit dem Programm Forever durch Deutschland. Der Untertitel dieser Tour war Eine kulturelle Zumutung. Für Campino, den Frontmann der Toten Hosen, waren diese Auftritte seit den 1980er Jahren stets ein kleiner Diamant. Auch Gerhard Polt würdigte Michael Well nach dessen Tod als großes Geschenk, das ihn nicht nur als Musiker, sondern auch als Manager und Organisator kennzeichnete.

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Politische Kritik und Album Bayern Unplugged

Die Künstler setzten sich explizit mit der Politik auseinander, wobei sie insbesondere Ministerpräsident Markus Söder kritisierten. Das kürzlich erschienene Album Bayern unplugged wurde von der Corona-Pandemie geprägt. Es erschien nicht im Stream, weil Michael Well und seine Mitstreiter die digitalen Plattformen als Ausbeutung von Künstlern empfanden. Sie verglichen die Behandlung von Musikern während der Krise mit historischen Debüts und kritisierten, dass die bayerische Staatsregierung Kultur erst nach Wochen ernst nahm. Michael Well äußerte den Vorwurf, die Politik schmücke sich gern mit Kunst, doch dahinter stehe in der Realität wenig echtes Engagement.

Nachlass und politische Kommentare

Michael Well übte auch Kritik an anderen politischen Entwicklungen in Deutschland. Er verurteilte den ungezügelten Ehrgeiz in der Politik und zeigte sich besorgt über die düstere Lage, die sich aus der Summe verschiedener Probleme ergab. Zudem monierte er bei Rechtspopulisten wie der AfD eine erstaunliche Humorlosigkeit. Die Brüder Well hinterlassen ein Werk, das als CD-gewordener Akt der Notwehr verstanden werden kann. Ihr Vermächtnis verbindet satirische Schärfe mit traditioneller Musik und bleibt ein wichtiger Teil der bayerischen Kulturlandschaft.