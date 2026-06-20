Tirols Berge dürfen glühen: Sonnenwende-Feuer trotz Unwetterrisiko

Die Sonnenwende-Feuer in Tirol dürfen trotz Unwetterrisikos stattfinden. Die Sicherheit geht vor, aber viele Zuseher haben den Termin fix vorgemerkt.

Landauf, landab feiern in der Nacht auf Sonntag wieder viele die kürzeste Nacht des Jahres. Zur Sonnenwende sollen ganz nach einem uralten Brauch auch Tirol s Berge glühen.

Doch zur Vorfreude mischen sich Sorgen. GeoSphere Austria spricht aber von nachfolgenden Quellwolken und Gewittern, die in der schwülen Luft auch heftig ausfallen können. Wir treffen uns am Samstag um 8 Uhr Früh und müssen dann entscheiden, erklärte Benjamin Ostermann, Obmann des Vereins Bergfeuer Ehrwald zunächst noch am Freitag. Einerseits geht Sicherheit zwar vor, andererseits haben wohl viele der rund 10.000 Zuseher, darunter viele eigens anreisende Gäste, den Termin fix vorgemerkt.

Erstmals wurde sogar ein Verkehrskonzept mit Einbahnlösungen entwickelt, um das Chaos in Grenzen zu halten. Ersatztermin in Ehrwald ist der 27. Juni. Doch die gute Nachricht gleich vorweg: Tirols Berge dürfen glühen!

Das wurde in den Morgenstunden am Samstag entschieden. Das Unwetterrisiko sei doch nicht so hoch, die Feuer dürfen stattfinden. Die Gewittergefahr hat man auch beim Sonnwendring in Innsbruck im Auge. Die Seilbahn ist offen und auf Hafelekar und Seegrube gibt es Unterschlupf, nennt Vereins-Schriftführer Manfred Egger einen großen Vorteil.

Rund 700 Feuerstellen aus etwa 2000 Golden Flames, umweltfreundliche und eingewachste Holzwollbündel, stehen bereit. Einen Ersatztermin gibt es nicht. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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