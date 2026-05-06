Tirols Antibiotika-Produktion: Ein Blick in Europas einziges Penicillin-Werk

In Kundl im Tiroler Unterinntal wird jährlich eine enorme Menge an Penicillin produziert. Ein Besuch in Europas einzigem Werk, das diese lebensrettenden Medikamente vollständig herstellt, zeigt die beeindruckende Produktion und die Geschichte hinter dem Standort.

In Tirol entsteht jährlich eine enorme Menge an Antibiotika – rund 4000 Tonnen. Ein Besuch in Europas einzigem Werk, das diese lebensrettenden Medikamente vollständig herstellt, zeigt die beeindruckende Produktion .

In einer großen Halle in Kundl im Bezirk Kufstein, Tirol, hängen süßliche Düfte in der Luft, die intensiver werden, je näher man den massiven Stahlbehältern kommt. Diese sogenannten Fermenter stehen in Reih und Glied, verbunden durch ein Netzwerk aus Rohren, Leitungen und Messinstrumenten. Ein tiefes, gleichmäßiges Dröhnen erfüllt den Raum, verursacht durch riesige Rührwerke, die den Inhalt der Behälter ständig in Bewegung halten.

Der Zutritt ist streng reguliert: Helm mit Schutzbrille, Schutzanzug und Plastiküberzieher für die Schuhe sind Pflicht, denn in den Behältern wächst ein Wirkstoff, der in der Medizin unverzichtbar ist – Penicillin, eines der ältesten und bekanntesten Antibiotika. Produziert wird der Wirkstoff in Kundl, einer Marktgemeinde im Tiroler Unterinntal mit rund 5000 Einwohnern und Blick auf den Wilden Kaiser. Hier liegt der größte Standort des Schweizer Pharmakonzerns Sandoz. Jährlich verlassen rund 240 Millionen Arzneimittelpackungen das Werk.

Insgesamt entstehen hier etwa 4000 Tonnen Wirkstoff – genug, um den europäischen Bedarf an Penicillin zu decken. Das Firmengelände erkennt man bereits aus der Ferne an einem weißen Gebäude mit hohem Turm – dem Schloss Hocholtingen in Kundl. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurde hier mit kaiserlichem Privileg Bier gebraut.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte der französische Chemiker Michel Rambaud die bestehenden Strukturen und wandelte die Bierbrauerei dank ähnlicher Fermentationsverfahren in eine Penicillinfabrik um. Der Bedarf war enorm: Im Nachkriegsösterreich grassierten Infektionskrankheiten wie Diphtherie, Tuberkulose und Scharlach. Antibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen waren jedoch kaum verfügbar, Penicillin meist nur über den Schwarzmarkt. Eigene Produktionsstätten fehlten, zugleich mangelte es an Geld für Importe. 1948 verließen schließlich die ersten Penicillin-Ampullen das Werk in Kundl.

Penicillin wird wie andere Antibiotika zur Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt, etwa bei Lungenentzündungen, Wundinfektionen oder Harnwegsinfekten. Viele Krankheiten, die zuvor oft tödlich verliefen, wurden dadurch behandelbar. Der markante Schlossturm steht heute noch – inzwischen jedoch umgeben von modernen Produktionsanlagen und weitläufigen Industriehallen. Das Herzstück der Anlage ist die Fermentation mit den großen Stahlbehältern.

Darin verrichtet der wohl wichtigste Mitarbeiter der Anlage seinen Job: Penicillium chrysogenum, ein Schimmelpilz, der unter genau kontrollierten Bedingungen wächst.

„Diesen Pilz kann man nicht kaufen. Wir züchten und optimieren ihn seit rund 80 Jahren“, sagt Cécile Stolz, Produktionsleiterin vor Ort, während sie durch das Werk führt.

„Mittlerweile haben wir unseren Pilz zu einem echten High Performer gemacht. “ Dabei beginnt der eigentliche Produktionsprozess nicht mit dem ausgewachsenen Pilz, sondern mit dessen Sporen. Diese werden in einem unternehmenseigenen Kryolager bei minus 135 Grad Celsius aufbewahrt.

„Für einen Fermenter, der zwischen 160 und 250 Kubikmeter groß ist, werden zehn bis 20 Liter Sporenflüssigkeit benötigt“, schildert Stolz. Um den Pilz dazu zu bringen, diese Menge zu produzieren, wird er gezielt kultiviert. Dabei kommt eine spezielle Reissorte zum Einsatz, die optimale Wachstumsbedingungen bietet. Dieser Nährboden wird mit einer exakt dosierten Nährlösung versetzt und anschließend mit Sporen beimpft.

Anschließend wächst der Pilz so lange, bis die vorhandenen Ressourcen vollständig verbraucht sind.

„Sobald der Pilz die Oberfläche und alle verfügbaren Nährstoffe aufgebraucht hat, gerät er unter massiven Überlebensstress, und genau dann setzt ein letzter Mechanismus ein: Er vermehrt sich und bildet neue Sporen“, erklärt Stolz. Dann werden die gebildeten Sporen mit einer Lösung vom Substrat abgeschwemmt und schrittweise weitervermehrt, bis genügend Material vorhanden ist, um die großen Fermenter zu beimpfen. Der Produktionsprozess beginnt dann in kleineren Vorstufengefäßen: „In diese Gefäße geben wir die Sporen zusammen mit einer Nährlösung.

Dort fangen sie an, auszukeimen, produzieren jedoch noch kein Penicillin“, so Stolz. Nach etwa einem Tag werden die Pilzkulturen in die nächstgrößeren Fermenter überführt, wo sie weiterwachsen. Nun startet die eigentliche Produktionsphase: Der Pilz erhält zwar weiterhin Nährstoffe, wird aber gezielt unter Stress gesetzt, um die Penicillinbildung anzuregen.

„Penicillin stellt der Pilz nur her, wenn er das Gefühl hat, dass seine Nährstoffe knapp werden“, erläutert Stolz. Diese Etappe dauert je nach Ansatz sieben bis 14 Tage. Am Ende entsteht ein bräunlicher Fermentationsbrei. Darin sind mit bloßem Auge kleine Kügelchen erkennbar, die dem Gemisch eine leicht körnige Struktur verleihen





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