Tiroler Transport-Unternehmen KSV1870: Forderungen in Höhe von 15,4 Millionen Euro anerkannt, weitere Ansprüche von knapp 21 Millionen Euro sind noch strittig

Der Tiroler Transport-Unternehmen KSV1870 hat Forderungen in Höhe von 15,4 Millionen Euro anerkannt, weitere Ansprüche von knapp 21 Millionen Euro sind jedoch noch strittig. Die Insolvenzverwalter fanden bei der Insolvenzeröffnung im März 2026 eine "denkbar schwierige Unternehmenssituation", insbesondere die Liquidität war kritisch. Derzeit warten die Insolvenzverwalter auf offene Kundenzahlungen von mehr als sechs Millionen Euro und gleichzeitig verlangen viele Lieferanten Vorauskasse. Die Geschäftsführung plant eine Sanierung, ob eine Einigung mit den Gläubigern gelingt, ist jedoch völlig offen. Der Fortbestand der Arbeitsplätze ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert. Besonders kritisch ist, dass das vorhandene Vermögen des Unternehmens im Vergleich zu den hohen Schulden nur überschaubar ist. Der KSV1870 kündigte an, ein mögliches Sanierungsangebot genau zu prüfen.

Der Tiroler Transport-Unternehmen KSV1870 hat Forderungen in Höhe von 15,4 Millionen Euro anerkannt, weitere Ansprüche von knapp 21 Millionen Euro sind jedoch noch strittig. Die Insolvenz verwalter fanden bei der Insolvenz eröffnung im März 2026 eine "denkbar schwierige Unternehmenssituation", insbesondere die Liquidität war kritisch.

Derzeit warten die Insolvenzverwalter auf offene Kundenzahlungen von mehr als sechs Millionen Euro und gleichzeitig verlangen viele Lieferanten Vorauskasse. Die Geschäftsführung plant eine Sanierung, ob eine Einigung mit den Gläubigern gelingt, ist jedoch völlig offen. Der Fortbestand der Arbeitsplätze ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert. Besonders kritisch ist, dass das vorhandene Vermögen des Unternehmens im Vergleich zu den hohen Schulden nur überschaubar ist. Der KSV1870 kündigte an, ein mögliches Sanierungsangebot genau zu prüfen





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