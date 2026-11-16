Tiroler Terrorverdächtiger nach vier Monaten enthaftet

Der 15-jährige Tiroler, der wegen Anschlagspläne und extremistischer Kontakte in U-Haft war, wurde gegen Auflagen frei gelassen. Die Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein.

Der fünfzehnjährige Tiroler, der im Juli wegen schwerwiegender terroristischer Absichten festgenommen worden war, befindet sich seit dem neunten November wieder auf freiem Fuß. Das Landesgericht Innsbruck hat den Jugendlichen gegen gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Sprecherin des Gerichts, Birgit Fink, bestätigte diese Entwicklung am Montag gegenüber der Austria Presse Agentur. Trotz der Entlassung bleibt die Rechtslage komplex, da die Anklagebehörde bereits Rechtsmittel eingelegt hat.

Haftentlassung gegen strikte Auflagen

Das Gericht ging in seinem Beschluss davon aus, dass die Gefahr der Tatbegehung durch weniger einschneidende Maßnahmen beherrschbar sei. Der Jugendliche wurde daher nicht vollständig auf freien Fuß gesetzt, sondern einer Reihe von Weisungen unterworfen. Diese umfassen unter anderem die Verpflichtung, regelmäßige Psychotherapie zu absolvieren und ein Jugendcoaching zu besuchen. Zudem muss er bei seiner Mutter wohnen, womit die Aufsicht im häuslichen Umfeld sichergestellt werden soll.

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Zusätzlich wurden strikte Grenzen für die digitale Kommunikation gezogen. Die Nutzung von Handy und Medien ist auf eine Stunde pro Tag begrenzt. Jede Form des Kontakts zu bekannten extremistischen Chat-Partnern und zur globalen Online-Community The COM ist ihm kategorisch untersagt. Um die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen, muss der Jugendliche sein Mobiltelefon regelmäßig zur Kontrolle vorweisen.

Ermittlungen wegen Mordversuch und Terrorismus

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Joachim Wüstner ermittelt weiterhin intensiv gegen den Jugendlichen. Der Verdacht umfasst terroristische Straftaten gemäß Paragraph 278c des Strafgesetzbuchs. Zudem wird ihm der versuchte Mord sowie der Beitrag zu versuchten Morddelikten vorgeworfen. Auch nationalsozialistische Wiederbetätigung ist Gegenstand der Ermittlungen. Sprecher Wüstner betonte, dass die Ermittlungen noch lange nicht abgeschlossen sind.

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Die Grundlage für die Festnahme am zwanzigsten Juli im Oberland bildeten Hinweise eines ausländischen Partnerdienstes an den Staatsschutz und Nachrichtendienst. Bei der Durchsuchung der Wohnung in einer Zweitausend-Seelen-Gemeinde sicherte das Einsatzkommando Cobra unter anderem eine Stichschutzweste, Propagandamaterial rechtsgerichteter Art und Insignien des Dritten Reichs. Der Jugendliche hatte sich zudem ein Kampfmesser, eine Airsoft-Waffe und einen Helm mit integrierter GoPro-Kamera beschafft, was auf die Absicht hindeutete, einen Anschlag zu filmen oder zu streamen.

Internationale Vernetzung über Telegram

Besonders beunruhigend an dem Fall war die internationale Vernetzung des Tirolers über das Online-Netzwerk The COM. Dort tauschte er sich mit Gleichgesinnten über Gewaltfantasien aus. Nach aktuellem Stand versuchte er, einen jungen Schweden zur Durchführung eines Anschlags zu bewegen. Die Kommunikation dazu erfolpte über den Messenger-Dienst Telegram. Diese Verwicklung internationaler Akteure unterstreicht die Komplexität der Bedrohungslage.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hält den jungen Mann nach wie vor für ausgesprochen gefährlich. Die Enthaftung irritierte nicht nur die Anklagebehörde, sondern auch die Sicherheitsbehörden. Das Oberlandesgericht Innsbruck wird nun über die Beschwerde der Staatsanwaltschaft entscheiden. Dem Rechtsmittel kommt jedoch keine aufschiebende Wirkung zu, weshalb der Jugendliche bereits die Justizanstalt verlassen hat.

Reaktion der Schule und Bildungsdirektion

Die Rückkehr in den Alltag stellt eine weitere Herausforderung dar. Der Jugendliche muss regelmäßig zur Schule gehen. An der zuletzt besuchten Bildungseinrichtung löste die Nachricht über die Enthaftung Unruhe und Unbehagen bei besorgten Eltern und früheren Mitschülern aus. Aus medienrechtlichen Gründen wird hier von der Nennung des Namens der Schule abgesehen.

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Vorerst besucht der Schüler jedoch keinen regulären Unterricht. Stattdessen soll er der gerichtlichen Weisung durch Home Schooling nachkommen. Eine Stellungnahme der Bildungsdirektion Tirol zu dieser besonderen Situation steht vorerst noch aus. Der Fall bleibt ein hochsensibles Beispiel für die Bewältigung digitaler Radikalisierung in ländlichen Regionen Tirols.