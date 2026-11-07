Tiroler ÖVP stellt eigenständiges Grundsatzprogramm vor

Die Tiroler Volkspartei hat unter Anton Mattle ein neues Grundsatzprogramm und die Tirol-Mitgliedschaft beschlossen. Die Maßnahmen sollen die politische Eigenständigkeit stärken.

Die Tiroler ÖVP hat sich am Samstag im Innsbrucker Congress mit einem neuen Grundsatzprogramm und einem geänderten Statut ein klares Zeichen für mehr Eigenständigkeit gesetzt. Landeshauptmann Anton Mattle präsentierte den Delegierten das Programm unter dem Titel Aus eigener Kraft und kündigte mit der Tirol-Mitgliedschaft eine strukturelle Neuausrichtung ein, die die Landespartei inhaltlich von der Bundespolitik emanzipieren soll. Die rund 350 anwesenden Vertreter stimmten den Beschlüssen einstimmig zu, was die innenpolitische Einigkeit in der Tiroler Volkspartei vor dem Hintergrund der Landtagswahl unterstreicht.

Eigenständigkeit durch Tirol-Mitgliedschaft

Die Tiroler ÖVP führte mit dem neuen Statut die sogenannte Tirol-Mitgliedschaft ein. Dieses Modell erlaubt es Bürgerinnen und Bürgern, ausschließlich Mitglied der Tiroler Landespartei zu werden, ohne automatisch in der Bundes-ÖVP Mitglied zu sein. Gleichzeitig bleibt die doppelte Mitgliedschaft weiterhin möglich. Mattle betonte, dass Tirol nun an erster Stelle stehe und die Landespartei die Tirol-Partei der Mitte bleibt. Diese strukturelle Änderung soll es politisch interessierten Menschen erleichtern, an den lokalen Entscheidungsprozessen teilzunehmen und sich direkt in der Tiroler Politik einzubringen.

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Werte und das neue Programm Aus eigener Kraft

Das neu verabschiedete Grundsatzprogramm trägt den Titel Aus eigener Kraft und wurde in enger Zusammenarbeit mit 1.500 Mitgliedern, Funktionären und Sympathisanten erarbeitet. Mattle hob hervor, dass das Dokument von den eigenen Leuten und nicht von externen Wissenschaftlern verfasst wurde. Als zentrale Werte nannte er die Freiheit, Leistung, Eigentum, Familie und Sicherheit sowie den Erhalt der sozialen Sicherheit. Das Programm dient als Grundlage für die politische Ausrichtung der Tiroler Volkspartei und soll die spezifischen Interessen der Tiroler Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen.

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Distanz zur Bundespartei und Föderalismus

Aus der Bundes-ÖVP unter Bundeskanzler Christian Stocker war am Parteitag in Innsbruck kein führender Funktionär anwesend. Mattle räumte ein, dass die Bundespartei mit dem Weg der Tiroler ÖVP, insbesondere der neuen Mitgliedschaftsregelung, nicht einverstanden sei. Er interpretierte die Reaktion von Stocker jedoch dahingehend, dass die Tirol-Mitgliedschaft als zusätzliches Serviceangebot für politisch Interessierte verstanden werde. Die Tiroler ÖVP fühlt sich durch die Bundespolitik nicht ausreichend unterstützt und will sich auf spezifisch tirolische Anliegen konzentrieren, die sich oft von denen in anderen Bundesländern oder Wien unterscheiden.

Politische Implikationen und Zukunftsausblick

Mattle warnte davor, dass aus der Bundespolitik wenig Rückenwind für die Tiroler ÖVP komme. Er betonte die Notwendigkeit, den Vorsprung in Bereichen wie Wachstum, Beschäftigung und Finanzen zu behaupten. Im Vergleich zu anderen Regionen werde in Tirol nicht über Schließungen von Krankenhäusern diskutiert, sondern über Investitionen. Zudem kündigte Mattle die Definition eines eigenen Tirol-Gesundheitsstandards an. Der Föderalismus sei in Tirol historisch bedingt stärker ausgeprägt, was auch die Bereitschaft zur Leistung und zum Eigentum widerspiegle. Mit diesen Schritten will die Tiroler ÖVP ihre politische Identität stärken und sich für die bevorstehende Landtagswahl aufstellen.