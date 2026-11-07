Tiroler ÖVP beschließt Eigenständigkeit und neues Grundsatzprogramm

Die Tiroler Volkspartei hat auf ihrem Parteitag in Innsbruck ein eigenes Grundsatzprogramm verabschiedet und plant eine Loslösung von der Bundespartei bei Landtagswahl 2027.

Die Tiroler Volkspartei hat einen entscheidenden Schritt zur politischen Selbstständigkeit unternommen. Auf einem Parteitag in Innsbruck haben rund 350 Delegierte am vergangenen Samstag einstimmig einen neuen strategischen Kurs beschlossen. Im Mittelpunkt dieser Neuausrichtung steht das Ziel, sich unabhängig von der Bundes-ÖVP aufzustellen, ohne dabei die Kooperation gänzlich zu beenden.

Eigenständigkeit vor Landtagswahl 2027

Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl im Jahr 2027 setzt die Tiroler Volkspartei unter dem Motto "Aus eigener Kraft" auf mehr Autonomie. Der entscheidende Beschluss betrifft die Einführung eines erstmals eigenständigen Grundsatzprogramms, das die politischen Leitlinien der Partei für die kommenden Jahre und Jahrzehnte definieren wird. Zudem wurde beschlossen, dass eine Mitgliedschaft in der regionalen Partei künftig auch ohne eine gleichzeitige Zugehörigkeit zur Bundespartei möglich sein soll. Damit reagiert die Tiroler Volkspartei auf den Wunsch nach größerer Flexibilität im parteipolitischen Spektrum.

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Inhaltliche Schwerpunkte und politische Ausrichtung

Das neue Programm konzentriert sich auf traditionelle Werte, die als Grundpfeiler der Politik definiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Konzepte Eigentum, Leistung und Familie. Diese inhaltlichen Säulen sollen den Rahmen für alle zukünftigen politischen Entscheidungen und Gesetzgebungsinitiativen im Bundesland Tirol bilden. Die Delegierten diskutierten über den Verlauf des Abends mit rund 60 Rednern, wobei größere Konflikte oder hitzige Debatten ausblieben. Der konsensuale Umgang mit den neuen Inhalten unterstreicht die geschlossene Front der Delegierten bei der Umsetzung der Strategie.

Position von Anton Mattle und Beziehung zu Wien

Landeshauptmann Anton Mattle betonte bei der Vorstellung des neuen Kurses die primäre Zielorientierung auf das Bundesland. Er erklärte, dass Tirol an erster Stelle stehe und Politiker die spezifischen Bedingungen in Tirol verstehen müssten. Trotz der Fokussierung auf Eigenständigkeit soll es keinen politischen Bruch mit der Bundes-ÖVP geben. Mattle lobte den "guten Job" von Bundeskanzler Christian Stocker und bezeichnete das Verhältnis zur Bundespartei weiterhin als intakt. Diese klare Abgrenzung dient dazu, regionale Interessen zu wahren, ohne die übergeordneten Kooperationsmöglichkeiten zu gefährden.

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Gipfeltreffen "Aufbruch für Tirol" mit Markus Söder

Am Abend rückte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den Mittelpunkt der Veranstaltung. Unter dem Titel "Aufbruch für Tirol" wurden mehr als 1.000 Gäste zur Diskussion erwartet. Neben Markus Söder waren auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner anwesend. Die Präsenz dieser hohen Vertreter aus dem bayerischen und südtiroler Raum unterstreicht die grenzüberschreitende Bedeutung der diskutierten Infrastruktur- und Wirtschaftsprojekte. Die Versammlung diente nicht nur der internen Parteipolitik, sondern auch der diplomatischen Einbindung benachbarter Regionen.

Konkrete Infrastrukturprojekte und Bahnfragen

Ein zentrales Thema der Gespräche zwischen den Landespolitikern war der Brenner-Nordzulauf. Markus Söder rechnete mit einer baldigen Entscheidung über den weiteren Ausbau der Strecke. Der bayerische Ministerpräsident wies den Vorwurf zurück, Bayern verzögere den Bahnausbau bewusst aus politischen Gründen. Als Hauptgrund für die Verzögerungen nannte er die sehr langwierigen Verfahren in Deutschland. Diese Klarstellung soll Misstrauen ausräumen und den Fokus auf die technische und administrative Umsetzung der notwendigen Projekte lenken, die für die wirtschaftliche Zukunft der Region entscheidend sind.