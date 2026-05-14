Tiroler Oberland: Mädchen in Lebensgefahr, Eltern in U-Haft

Ein siebenjähriges Mädchen aus dem Tiroler Oberland wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Innsbrucker Klinik gebracht, nachdem es von den Eltern verwahrlost und abgemagert wurde. Die Eltern sitzen bekanntlich in U-Haft, und die rund 1000-Seelen-Gemeinde im Tiroler Oberland befindet sich in Schockstarre. Die Ermittler haben noch viele Fragen zu klären, und die Beschuldigten werden vorerst in U-Haft bleiben. Die Siebenjährige befindet sich nach wie vor in der Innsbrucker Klinik, und ihr Zustand ist stabil, aber offen bleiben viele Fragen.

Der Fall um ein siebenjähriges Mädchen aus dem Tiroler Oberland sorgt für Fassungslosigkeit, auch innerhalb der "Krone"-Community. Die Eltern sitzen bekanntlich in U-Haft . Für die Ermittler gibt es noch viele Fragen zu klären.

Eine rund 1000-Seelen-Gemeinde im Tiroler Oberland befindet sich in Schockstarre. Keiner kann fassen, was eine "kleine Seele" in den vergangenen Wochen oder Monaten durchmachen musste. Die Nachricht vom Leid der Siebenjährigen und von der Festnahme der Eltern verbreitete sich in den vergangenen Tagen jedenfalls wie ein Lauffeuer. Der Bürgermeister schilderte gegenüber der "Krone": "Wir sind in einer Schockstarre. Dieser Fall hat uns völlig unvorbereitet getroffen!





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