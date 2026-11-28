Das Landesverwaltungsgericht Tirol bestätigt Geldstrafen gegen eine Mutter, die ihre Kinder nicht zur Schule schickte. Gesamtsumme beträgt 1.056 Euro.

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat die Beschwerden einer Tirolerin gegen zwei Geldstrafe n abgewiesen. Die Frau muss insgesamt 1.056 Euro bezahlen, weil ihre beiden Kinder monatelang den Unterricht versäumt haben. Das Gericht urteilte am Donnerstag, dass die Mutter die gesetzliche Schulpflicht nicht erfüllt hat. Ihre Verteidigungslinie, häuslicher und Online-Unterricht seien ausreichend, wurde nicht anerkannt.

Ausführliche Details zu den Geldstrafen

Die konkrete Strafsache betrifft den Zeitraum zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juli 2025. In diesen Wochen fehlten beide Kinder an sämtlichen Schultagen unentschuldigt. Die Bezirkshauptmannschaft hatte daher zwei Geldstrafen in der Höhe von jeweils 440 Euro gegen die Mutter verhängt. Diese Entscheidung wurde nun vom höchsten Verwaltungsgericht des Landes bestätigt. Hinzu kommen 176 Euro an Verfahrenskosten, die die Frau ebenfalls zu begleichen hat. Die Summe von 1.056 Euro stellt die finale finanzielle Belastung dar. Die Mutter hatte gegen die Bußgelder protestiert, blieb damit aber erfolglos.

Also read Tiroler Tageszeitung und Tirol Werbung suchen Fotos für den besten Tirol-Moment

Hintergrund: Lange andauernde Schulversäumnisse

Bereits seit September 2023 hat der Sohn der Tirolerin die Volksschule nicht mehr besucht. Auch seine Schwester blieb später monatelang dem Unterricht fern. Schon im Jahr 2023 hatte die Bildungsdirektion Tirol angeordnet, dass der Bub seine Schulpflicht wieder an einer öffentlichen oder entsprechend anerkannten privaten Schule erfüllen muss. Die Mutter hatte damals erfolglos Beschwerde erhoben. Dennoch blieb der Bub der Volksschule fern. Die Behörden handelten schließlich, nachdem die Versäumnisse über einen längeren Zeitraum anhielten. Die aktuelle Entscheidung betrifft nun auch die jüngere Tochter.

Advertisement

Gerichtliche Argumentation zur Schulpflicht

Vor dem Landesverwaltungsgericht argumentierte die Tirolerin, dass ihre Kinder zu Hause beziehungsweise über eine Online-Einrichtung unterrichtet würden. Ihrer Ansicht nach würde ihnen dadurch sogar eine höherwertige Ausbildung ermöglicht. Das Gericht ließ diese Argumentation jedoch nicht gelten. Für keines der beiden Kinder war im Schuljahr 2024/25 häuslicher Unterricht ordnungsgemäß bei der Bildungsdirektion gemeldet worden. Auch eine Bewilligung für einen Schulbesuch im Ausland lag nicht vor. Bei der Online-Einrichtung handle es sich zudem um eine reine Fernschule. Dort finde weder gemeinsamer Unterricht vor Ort statt noch bestehe eine Bindung an den Lehrplan einer bestimmten Schule. Damit könne die gesetzliche Schulpflicht nicht erfüllt werden. Die Richter gingen dabei sogar von vorsätzlichem Handeln der Mutter aus. Die Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch liege eindeutig bei der Mutter. Sie habe nicht ausreichend dafür gesorgt, dass ihre Kinder der Schulpflicht nachkommen. Das Urteil ist damit rechtlich fundiert und berücksichtigt die strikten Vorgaben des Bildungssystems in Tirol.