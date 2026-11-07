Tiroler Feuerwehren erhalten neue Gefahrgutfahrzeuge und Strahlenschutz-Container

Am 6. November 2026 übergab der Landes-Feuerwehrverband Tirol zwei moderne Gefahrgutfahrzeuge an Kitzbühel und Jenbach sowie neun neue Strahlenschutz-Stützpunkte für die gesamte Region.

Der Landes-Feuerwehrverband Tirol hat am Freitag, den 6. November 2026, in Telfs bei der Landes-Feuerwehrschule Tirol feierlich die Übergabe von hochmoderner Spezialeinrichtungen für die Tiroler Rettungskräfte gefeiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die offizielle Übergabe von zwei neuen Gefahrgutfahrzeuge n an die Freiwilligen Feuerwehren Kitzbühel und Jenbach sowie die Ausstattung von neun Strahlenschutz stützpunkten in ganz Tirol mit neuen Rollcontainern und Spezialausrüstung. Diese Maßnahmen dienen der weiteren Modernisierung der Sonderausrüstung der Tiroler Feuerwehren und sichern die Einsatzbereitschaft für komplexe Katastrophenfälle.

Moderner Austausch der Gefahrgutausrüstung

Die beiden neu übergebenen Gefahrgutfahrzeuge ersetzen die bisherigen Fahrzeuge, die ihren Dienst bis zu diesem Zeitpunkt nahezu 30 Jahre lang erfolgreich und zuverlässig verrichtet haben. Sie stehen den Stützpunktfeuerwehren in Kitzbühel und Jenbach künftig zur Bewältigung unterschiedlichster Schadstoff- und Gefahrgutlagen zur Verfügung. Bereits im Mai dieses Jahres wurden zwei weitere neue Gefahrgutfahrzeuge an die Feuerwehren Kufstein und Lienz übergeben, was die flächendeckende Modernisierung vorantreibt. Mit diesen Investitionen stellt der Landes-Feuerwehrverband sicher, dass die überörtlichen Aufgaben der Feuerwehren auch in Zukunft bestmöglich wahrgenommen werden können.

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Die neuen Einsatzfahrzeuge verfügen über einen modernen Kofferaufbau und eine umfangreiche Spezialausrüstung, die speziell für die Bewältigung von Einsätzen mit gefährlichen Stoffen konzipiert ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausstattung ist das modulare Beladungskonzept mit speziell abgestimmten Rollcontainern. Dieses Konzept ermöglicht es den Einsatzkräften, die benötigten Gerätschaften je nach Einsatzsituation gezielt bereitzustellen und flexibel einzusetzen. Die Ausrüstung reicht von Geräten zum Auffangen und Umpumpen gefährlicher Flüssigkeiten bis hin zu speziellen Einsatzmitteln für komplexere Schadenslagen.

Neue Strahlenschutzstützpunkte in Tirol

Neben den Gefahrgutfahrzeugen bildete die Übergabe neuer Rollcontainer für die Spezialausrüstung des Strahlenschutzes einen weiteren Schwerpunkt der Veranstaltung in Telfs. Damit wird die Ausstattung der bestehenden Strahlenschutzstützpunkte in Tirol weiter modernisiert und an die aktuellen Anforderungen angepasst. Die Strahlenschutztrupps der Feuerwehren übernehmen dabei besondere Aufgaben bei Einsätzen, bei denen radioaktive Stoffe vermutet werden oder eine mögliche Strahlengefährdung besteht.

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Zu den Kernaufgaben dieser spezialisierten Trupps zählen insbesondere das Aufspüren und Messen ionisierender Strahlung, die Beurteilung möglicher Gefährdungen sowie die Unterstützung der Einsatzleitung bei der Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen. Durch die Unterbringung der Ausrüstung auf Rollcontainern können die benötigten Einsatzmittel übersichtlich gelagert, rasch transportiert und am Einsatzort effizient bereitgestellt werden. Diese logistische Verbesserung steigert die Reaktionsfähigkeit der Feuerwehr bei nuklearanalogischen Gefahrenlagen erheblich.

Stützpunktkonzept und Ausbildung

Das bewährte Stützpunktkonzept der Tiroler Feuerwehren ermöglicht es, spezialisierte Einsatzmittel und entsprechend ausgebildete Mannschaften überörtlich zur Verfügung zu stellen. Die jeweiligen Stützpunktfeuerwehren unterstützen bei Bedarf auch andere Feuerwehren und arbeiten bei größeren Schadenslagen eng mit den örtlichen Einsatzkräften zusammen. Dieses Netzwerk ist entscheidend für die Effizienz der Landesfeuerwehren in Krisensituationen. Die Landes-Feuerwehrschule Tirol übernimmt dabei eine zentrale Rolle bei der Ausbildung der Bevölkerungsschutzkräfte.

Nur in den Bereichen Gefahrgut und Strahlenschutz ist neben der technischen Ausstattung eine laufende Aus- und Weiterbildung von besonderer Bedeutung. Die Landes-Feuerwehrschule in Telfs bereitet die Feuerwehrmitglieder mit gezielten Lehrveranstaltungen auf diese besonderen Herausforderungen vor. Durch die Kombination aus modernster Hardware und kontinuierlicher Personalausbildung stellt der Tiroler Feuerwehralarm sicher, dass die Bevölkerung im Ernstfall bestmöglich geschützt wird. Die Übergabe am 6. November 2026 markiert somit einen wichtigen Meilenstein in der historischen Entwicklung der Tiroler Brandschutz- und Rettungseinrichtungen.