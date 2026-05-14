Tiroler Eltern sitzen in U-Haft: Mädchen fast verhungern lassen

Ein ansässiges Paar soll ihre Tochter fast verhungern haben lassen. Die Siebenjährige ringt derzeit in einem Spital in Tirol um ihr Leben, soll nur noch 14 anstatt der üblichen 20 bis 30 Kilo wiegen. Zudem war eine seltene und schwere Hautkrankheit des Kindes offensichtlich bereits seit längerer Zeit unbehandelt geblieben.

Das Mädchen hatte eine Tortur erleben müssen. Abgemagert und ohne Behandlung für seine schwere Hautkrankheit brachten es die Eltern ins Krankenhaus . Sie sitzen nun wegen des Verdachts der gröberen Vernachlässigung ihrer Fürsorgepflicht in U-Haft .

Die Eltern des völlig abgemagerten Mädchens sowie einer schweren Hautkrankheit sitzen in U-Haft. In der kleinen Tiroler Gemeinde bemerkte das Drama niemand. Die Nachricht verbreitete sich in der 1.000-Seelen-Gemeinde im Tiroler Oberland rasend schnell: Ein ansässiges Paar soll ihre Tochter fast verhungern haben lassen. Die Siebenjährige ringt derzeit in einem Spital in Tirol um ihr Leben, soll nur noch 14 anstatt der üblichen 20 bis 30 Kilo wiegen.

Zudem war eine seltene und schwere Hautkrankheit des Kindes offensichtlich bereits seit längerer Zeit unbehandelt geblieben. Seine Eltern (35, 40) sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft. Wir sind in einer Schockstarre, sagte der Bürgermeister zu"Krone" und"TT". Die Bewohner reagieren mit"Schock, Unverständnis und Verwunderung".

Dieser Fall hat uns völlig unvorbereitet getroffen, mit so etwas rechnet niemand





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