Tippfesti-Tipp: Stimmen Sie jetzt für Tirols beliebteste Pizzeria ab!

Die Finalisten für Tirols beliebteste Pizzeria stehen fest, doch wer hat die Ehre zu verkosten? In jedem der neun Bezirke treten zehn meistgenannte Pizzarestaurants an und bestimmen damit die beste Pizzabäcker-Kunst von Tirol hear.

"WARNUNG: Sie verwenden einen veralteten Webbrowser (Internet Explorer), der von www.tt.com nicht mehr unterst%C3%BCtzt wird. Auch aus Sicherheitsgr%C3%BCnden sollten Sie auf einen modernen Webbrowser wechseln.

Die Suche nach Tirols bester Pizza geht in die entscheidende Runde! Nachdem uns Tausende Nominierungen von LeserInnen erreicht haben, stehen die Finalisten nun fest. Ob klassische Margherita, feurige Diavola oder andere kreative Eigenkreation: Wo in Tirol wird die Pizzab%C3%A4cker-Kunst zur Perfektion gebracht? Wo gibt es das unwiderstehlichste St%C3%BCck Italien-Urlaub auf dem Teller?

In jeden der neun Bezirke treten die zehn meistgenannten Pizzerien und Restaurants an, um sich den begehrten Titel "Beliebteste Pizza" zu sichern. Ab sofort gilt jede Stimme! Unterstuetzt euren Favoriten und bestimmt mit, wer zur besten Pizzeria des Bezirkes gek%C3%BCrt wird. Stimmt fr eure Lieblingspizzeria ab!

Ihr knnen auch in mehreren Bezirken voten, aber eine Stimme fr euren Favoriten reicht ausreichend aus. Hier kann es nicht mehr unterschoben werden: Klickt danach einfach ganz unten auf "Jetzt absenden". Das Voting l%C3%A4uft bis zum 25. Juni (23.59 Uhr).





TTNachrichten / 🏆 20. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pizza Finalisten Beliebteste Pizzeria Urlaub Stimme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Das Hier und Jetzt genießen – aber wie geht das eigentlich?Weil der Algorithmus mich und meine Probleme bestens kennt, werden mir auf Social Media schon seit Jahren ständig Videos zu den Themen „Meditation“ und „Achtsamkeit“ empfohlen. Das Hier und Jetzt...

Read more »

Warum du das Handy jetzt weglegen solltestDigital Detox: Digitale Auszeit hilft, Stress zu reduzieren, Schlaf und Wohlbefinden zu verbessern. Sieben Tipps für weniger Bildschirmzeit.

Read more »

Sie war Österreichs größte lebende Künstlerin: Jetzt ist Valie Export gestorbenDie in Wien und Basel ausgebildete Kunsthistorikerin schreibt seit 2000 für die „Presse“. Seit 2023 leitet sie gemeinsam mit Karl Gaulhofer das Feuilleton. Ein Buch hat sie auch geschrieben: „Lust und Tabu“, 2013, im Metroverlag.

Read more »

Posten-Karussell dreht sich - Neuer ORF-Chef fix – SIE sollen jetzt Top-Jobs bekommenLaut 'Heute'-Infos ist APA-Chef Clemens Pig als neuer ORF-General gesetzt. Auch die Schwester von Operndirektor Roščić steht vor einem Karrieresprung.

Read more »