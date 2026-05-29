TikTok-Musik: Warum die Vorwürfe gegen Sandra Hesch falsch sind und warum Künstler:innen sich an die Regeln der Plattform herantasten

Die Vorwürfe, dass Künstler:innen wie Sandra Hesch "nur für TikTok" Musik machen, sind falsch. TikTok ist ein unglaubliches Tool, das Künstler:innen ermöglicht, sich in der digitalen Welt zu etablieren und eine Community aufzubauen. Sandra Hesch hat das getan und ist erfolgreich. Gleichzeitig sollte jedoch Fingerspitzengefühl gefragt sein, umviralität und künstlerische Faktoren zu kombinieren.

Künstler:innen wie Sandra Hesch wird gerne vorgeworfen, dass sie "nur für TikTok" Musik machen. Erstens: Blödsinn. Zweitens: Warum muss das zwingend so schlimm sein?

"TikTok-Musik", das ist seelenloser Algorithmus-Pop, der nur auf virale Momente aus ist, der die kurze Aufmerksamkeitsspanne bedient und Trend-Begriffe wie "Labubu" oder "Hot for No Reason" einbaut, um die Hörer:innen da abzuholen, wo sie sind. Auf TikTok eben, zwischen sieben Stunden Screentime, Brain Rot und KI-Früchten, die sich gegenseitig betrügen.

Viele Artists machen genau das: Sich an die Regeln von TikTok herantasten, um erfolgreich zu sein, denn wir alle kennen sie, die Geschichten von den Stars, die einmal so richtig viral gingen und nie mehr zurückblickten. Und ganz ehrlich: Was ist so verwerflich daran, sich im Netz eine Community aufzubauen zu wollen? Ein Erfolgsrezept, so alt wie das Internet selbst. Und: Als neuer Artist Social Media zu ignorieren, ist doch auch der direkte Weg in die Irrelevanz.

Noch ein zweites "Und": Das hier soll keine Verteidigungsrede für TikTok per se sein, sondern für Künstler:innen, die die App nutzen, um ihre Musik an die Leute zu bringen. Natürlich ist dabei – so wie immer im Leben – Fingerspitzengefühl gefragt: Virales Potenzial ja, aber auch künstlerische Faktoren sollten bei der Entstehung von Musik eine Rolle spielen, duh. Rapperin Doechii sagte in einem Interview dazu: "TikTok ist ein unglaubliches Tool.

Ich möchte aber nicht, dass Hip-Hop oder Kunst sich in der Musikproduktion für einen Computer verlieren.

" Große Stars wie Doja Cat oder Sombr haben mithilfe von TikTok Kultstatus erreicht, genauso wie Ski Aggu. Andere Artists wie Ritter Lean arbeiten noch daran. Ritter Lean singt von Labubus und Outfit-Checks, hüpft von einem viralen Trend zum nächsten. Im Podcast "$HZ wir müssen reden" spricht er mit Internet-Personality @kimisinamood abwertend über Kollegin Sandra Hesch und stimmt zu, es sei "peinlich", wenn Songs "nur für TikTok" gemacht werden.

Er muss es ja wissen. Das Gute daran: Sandra Hesch tat das, was man auf TikTok eben tut. Sie nutzte den Ausschnitt und machte damit ordentlich Klicks.. Was mir nämlich auch auffällt: Sie findet im medialen Pop-Diskurs wenig bis gar nicht statt, was bei über 200.000 monatlichen Spotify-Hörer:innen durchaus schade ist.

Hot Take: Liegt es daran, dass sie ein Internet-Girl ist, das Musik für Internet-Girls macht? Dass sie gleichzeitig auch im echten Leben existiert und Live-Locations wie das Flex füllt, sollte dabei Beweis genug sein, dass sich die TikTok-Arbeit übersetzt. Dass das der Fall ist, zeigen auch internationale Zahlen: 2024 gingen ganze 84 Prozent der Songs, die es in die Billboard Global 200 Charts schafften, erstmal auf TikTok viral.

Auch in der regulären Daily-Rotation von Österreichs größtem Radiosender ist Sandra Hesch nicht zu finden, obwohl ihre Songs durchaus radiotauglich sind, zum Mitsingen einladen und weit weniger raffinierte österreichische Songs auf und ab gespielt werden. Was ich damit sagen will: Wenn sie auf dem herkömmlichen Wege nur wenig Support bekommen, sollte sich niemand darüber wundern, wenn Künstler:innen es anders versuchen. Die freie Journalistin, Autorin und Popkultur-Expertin Verena Bogner schreibt alle zwei Wochen eine Kolumne für die WZ.

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