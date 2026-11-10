TikTok-Frau will Organe nur an Frauen spenden

Eine TikTokerin fordert, dass ihre Organe nach dem Tod ausschließlich Frauen erhalten. Das Bundesinstitut für Gesundheit erklärt, dass solche Wünsche rechtlich nicht durchsetzbar sind.

Eine in den sozialen Medien aktive Frau hat mit einer ungewöhnlichen Forderung zu ihrer zukünftigen Organspende für massive Kontroversen gesorgt. Sie erklärte öffentlich, dass ihre Organe nach ihrem Ableben ausschließlich an weibliche Empfänger gehen sollen und forderte dabei explizit aus, dass keine männlichen Personen diese Gewebe erhalten dürfen. Dieser Ansatz widerspricht fundamental den etablierten medizinischen und ethischen Richtlinien der Organverteilung in Deutschland und löste eine breite Debatte über die Grenzen persönlicher Verfügungen bei Lebzeit aus.

Handschriftlicher Vermerk auf dem Ausweis

In einem viral gewordenen Video, das zunächst mehr als 500.000 Aufrufe verzeichnete, zeigte die Influencerin ihren offiziellen Organspendeausweis in die Kamera. Auf diesem Dokument hatte sie handschriftlich den Zusatz "Nicht an Männer" notiert. Ihre Botschaft an die männliche Zuschauerschaft war dabei unmissverständlich formuliert: Sie würde es vorziehen, dass ihre Organe auf einer Müllkippe verrotten, anstatt dass ein von ihr als "räudig" bezeichneter Mann diese in seinen Körper transplantiert bekommt. Das Video wurde inzwischen gelöscht, doch die Diskussion darüber hält weiterhin an und wird nun auch von Fachleuten kommentiert.

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Medizinische Kriterien bestimmen die Zuteilung

Das deutsche Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit stellt klar, dass Spender zwar entscheiden können, ob sie überhaupt Organe zur Verfügung stellen oder welche spezifischen Gewebe infrage kommen, aber keine bestimmten Personengruppen als Empfänger ausschließen dürfen. Die tatsächliche Verteilung der Organe übernimmt die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant. Dabei spielen ausschließlich medizinische Kriterien wie die Dringlichkeit des Falles, die Erfolgsaussicht der Transplantation, die Wartezeit und die biologische Verträglichkeit zwischen Spender und Empfänger eine Rolle. Das Geschlecht der spendenden Person ist dabei kein Auswahlkriterium für die Zuweisung.

Rechtliche Unmöglichkeit der Geschlechtertrennung

Ein handschriftlicher Vermerk wie "Nicht an Männer" lässt sich daher nach Auskunft der Behörden nicht als rechtlich bindende Einschränkung bei der Organvermittlung umsetzen. Es bleibt unklar, ob ein solcher Zusatz im Ernstfall die gesamte Zustimmung zur Organspende ungültig macht, da dies von der konkreten Ausgestaltung der Erklärung abhängt. Die Struktur des deutschen Systems sieht keine Möglichkeit vor, individuelle Vorurteile oder persönliche Abneigungen gegen bestimmte Demografien in den Verteilungsprozess einzubauen. Dies dient dem Schutz der Gleichbehandlung aller Patienten in der Warteliste.

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Hintergründe zur Lebendspende und Statistiken

Die TikTokerin begründet ihre Haltung mit einem vermeintlichen Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Tatsächlich gibt es bei der sogenannten Lebendspende statistische Unterschiede: Etwa doppelt so viele Frauen wie Männer spenden zu Lebzeiten eine Niere. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass Männer bei Organspenden nach dem Tod bevorzugt werden. Als Gründe für die Differenzen bei der Lebendspende werden gesundheitliche Faktoren und gesellschaftliche Rollenbilder diskutiert, wobei Frauen häufiger als Spenderinnen infrage kommen und Männer statistisch öfter an Erkrankungen leiden, die eine Transplantation notwendig machen.

Ausnahmen und internationaler Vergleich

In einem weiteren Beitrag klärte die Frau auf, dass sie Ausnahmen von ihrer Regel mache: Ihrem Vater oder ihrem Partner würde sie selbstverständlich ein Organ spenden. Ihre Kritik richtete sich somit primär gegen die anonyme Organspende nach dem Tod. Ein Blick nach Österreich zeigt ähnliche Strukturen: Dort gilt zwar die Widerspruchslösung, doch auch dort können Spender nicht bestimmen, dass ihre Organe ausschließlich einem Geschlecht zugutekommen. Die Zuteilung erfolgt beidseits der Grenze streng nach medizinischen Notwendigkeiten über Eurotransplant, ohne Berücksichtigung geschlechtlicher Präferenzen.