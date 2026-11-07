TikTok-Alpinisten in Österreich: Bergretter warnen vor jugendlichen Notfall-Einsätzen

Bergretter und Alpinpolizei warnen vor steigenden Einsätzen unerfahrener Jugendlicher in den Alpen, oft getrieben durch soziale Medien. Die Folgen sind gefährliche Situationen und hohe Kosten für die Rettung.

Bergretter in Österreich verzeichnen im Herbst einen deutlichen Anstieg von Notfall-Einsätzen, bei denen es um unerfahrene Minderjährige geht. Diese jungen Ausflügler werden von den Einsatzkräften inzwischen als TikTok-Alpinisten bezeichnet. Ein spezifischer Grund für diese neue Bezeichnung ist, dass viele der Jugendlichen durch Posts in sozialen Medien motiviert werden. Sie sehen dort beeindruckende Aufnahmen, wie etwa einen Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Schneebergs. Der Wunsch, diese Momente selbst zu erleben, führt dazu, dass sie losziehen, ohne ihre Tour im Vorfeld zu planen. Diese Selbstüberschätzung hat im Oktober bereits zu zahlreichen gefährlichen Situationen geführt, bei denen die Alpinisten eingreifen mussten.

Trend zu unerfahrenen Wanderern in den Alpen

Laut Angaben der Alpinpolizei Niederösterreich ist dieser Anstieg kein Einzelfall, sondern ein klar erkennbarer Trend. Die Einsatzkräfte betonten gegenüber dem Kurier, dass es inzwischen genügend Beispiele für Minderjährige gibt, die aufgrund ihrer Selbsteinschätzung in Bergnot geraten. Auch die niederösterreichische Bergrettung hat diese Vorkommnisse in den Bergen aufmerksam beobachtet. Im letzten Monat waren vier der sechs jüngsten Alarmierungen im Rax-Schneeberg-Gebiet im Bezirk Neunkirchen auf minderjährige Personen zurückzuführen. Diese Jugendlichen hatten weder die nötige Kondition, die erforderliche Ausrüstung noch Kenntnisse für die Tourenvorbereitung, sodass sie vom Berg geholt werden mussten. Die Bergrettung Reichenau an der Rax stellte fest, dass Jugendliche ohne Erziehungsberechtigte das Einsatzgeschehen im Herbst maßgeblich geprägt haben. Besonders Berggebiete in der Nähe von großen Ballungsräumen wie Wien ziehen zahlreiche junge Menschen an, die die Risiken unterschätzen.

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Gefährliche Szenarien an der Rax und im Schneeberggebiet

Die folgenden Fälle zeigen die Bandbreite der Notfälle, die in diesem Zeitraum aufgetreten sind. Im Oktober reisten fünf Jugendliche aus der Ukraine mit dem Zug von Wien zum Bahnhof Payerbach-Reichenau. Ihr Ziel war der Gipfel des Krummbachsteins, der eine Höhe von 1.603 Metern hat. Sie unterschätzten die Strecke, verfügten über keine ausreichende Ausrüstung und wurden von der Dunkelheit überrascht. Ein Abstieg war für die Gruppe dadurch unmöglich geworden, doch erst um 21.21 Uhr setzten sie einen Notruf ab. Ähnlich erging es zwei Geschwistern im Alter von 16 und 17 Jahren aus Wien. Sie saßen am Bärenpfad auf knapp 1.100 Metern Seehöhe in den Felsen fest. Die Ausrüstung dieser Jugendlichen wurde von den Rettungskräften als mangelhaft eingestuft, weshalb Bergretter nach einem Notruf einschreiten mussten.

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Drohnen- und Hundefreundeinsatz bei fehlender Orientierung

In einem weiteren Vorfall wollten zwei junge Wienerinnen, von denen eine minderjährig war, über den Törlweg auf die Rax aufsteigen. Sie suchten über eine Handy-App nach einer schnellen Abstiegsroute, als sie von der Dämmerung überrascht wurden. Vereiste Schneefelder in der Preinerwandschütt machten ein Weiterkommen für das Paar unmöglich. Da die beiden Frauen ihren Standort mittels Handy nicht genau feststellen konnten, musste eine Drohnengruppe ausrücken, um sie zu bergen. Ein ähnliches Drama spielte sich auf der Rax ab, wo drei 17-Jährige aus Wien gerettet werden mussten. Diese Jugendlichen konnten den Wanderweg nicht finden und gerieten in einen ehemaligen Steinbruch. Trotzdem setzten sie die Wanderung fort und marschierten durch senkrecht stehendes, felsdurchsetztes und steinschlaggefährdetes Gelände. Erst als einer der Jugendlichen nicht mehr weiterkonnte, wurde der Notruf abgesetzt. Die beiden anderen hatten den 17-Jährigen in der Wand zurückgelassen. Sie trugen bei dieser nicht durchgeplanten Wanderung Jogginghosen und Sneakers, was von der Bergrettung als grobe Fahrlässigkeit gewertet wurde. In allen diesen Fällen wurden die Einsatzkosten in Rechnung gestellt.

Psychologie der Selbstüberschätzung und Warnung der Behörden

Laut der Alpinpolizei neigen vor allem junge Männer zur Selbstüberschätzung in den Bergen. Dieses Verhalten wird oft durch soziale Dynamiken verstärkt. Besonders in der Anwesenheit von Frauen würden die jungen Männer weitergehen, obwohl sie körperlich nicht mehr in der Lage sind. Die Behörden warnen eindringlich, dass dieses Verhalten falsch und lebensgefährlich ist. Der Alpinpolizei zufolge zeugt es von Größe und Kompetenz, wenn man den Mut zur Umkehr hat. Wer sich die eigene Überforderung nicht eingesteht, riskiert schnell eine lebensbedrohliche Situation in den Bergen. Die Kombination aus fehlender Planung, unpassender Kleidung wie Sneakers und mangelnder Kondition macht diese Gruppen besonders verletzlich. Die Bergrettung appelliert daher an alle Ausflügler, ihre Touren sorgfältig zu planen und die Ausrüstung den Bedingungen anzupassen, um solche dramatischen Einsätze in Zukunft zu vermeiden.