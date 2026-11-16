Tijjani Reijnders trifft dreimal: Niederlande vs. Deutschland in der Nations League

Tijjani Reijnders erzielte drei Treffer für die Niederlande. Das Team trifft am 28. November auf Jürgen Kloppts Deutschland in der Nations League.

Die niederländische Nationalmannschaft hat am Freitagabend ein eindrucksvolles 7:0 gegen Griechenland erzielt. Im Mittelpunkt dieses Erfolges stand Tijjani Reijnders, der drei Tore innerhalb von nur 21 Minuten beisteuerte. Damit hat der Mittelfeldspieler seine aktuelle Topform unterstrichen und sich als zentrale Waffe seines Teams profiliert. Reijnders befindet sich in einer Phase absoluter Hochform, die ihn international kaum zu stoppen scheint. Sein aktuelles Leistungsfeuerwerk dient als direkter Auftakt zum entscheidenden Duell gegen Deutschland.

Tore und Karrierehintergrund

Der 25-jährige Spieler zeigte beim 7:0-Sieg gegen Griechenland eine beeindruckende Torgefahr. Er erzielte alle drei Tore seines Teams im Zeitraum von 21 Minuten. Zuvor hatte er bereits im Oktober für seinen Klub Al-Qadsiah ein Dreierpack in einem Spiel erzielt. Dies verdeutlicht die Konstanz seiner aktuellen Form. Reijnders gilt als einer der gefährlichsten Mittelfeldspieler der Niederlande. Seine Stärke liegt in den Läufen in den gegnerischen Strafraum. Mit Tempo und Technik bereitet er immer wieder Torchancen vor.

Also read Anschlag in Wien! Hamas-Mitglied versteckte Waffen

Weg vom Supermarkt zur Profikarriere

Reijnders erzählt von einem schwierigen Werdegang. Mit 19 Jahren arbeitete er noch in einer Aldi-Filiale in Zwolle. Nach der Schule scannte er Ware an der Kasse und regalete Waren. Er verdiente nur wenige hundert Euro im Monat. Seine Mutter ermutigte ihn, einen richtigen Job zu suchen. Ihre Eltern wollten ihm die harte Arbeit hinter dem Geld zeigen. Reijnders bezeichnet sich selbst als Spätentwickler. Bei PEC Zwolle saß er in der U19 sogar auf der Ersatzbank. AZ Alkmaar bot ihm seinen ersten Profivertrag an. Kurz zuvor stand er noch im Schichtdienst bei Aldi. Er kündigte den Job, da er keinen Ersatz fand.

Advertisement

Technik und Torgefahr

Reijnders überzeugt durch klare technische Fähigkeiten. Pep Guardiola lobte ihn bereits bei Manchester City. Guardiola nannte die Fähigkeit, den Strafraum zur richtigen Zeit zu betreten. Reijnders nutzt sein Gespür für den Moment. Er setzt seine Technik gezielt ein. Dies macht ihn zu einer ständigen Gefahr für Abwehrreihen. Seine Laufwege sind schwer vorhersehbar. Gegner finden ihn kaum unter Kontrolle. Seine Entwicklung ist nun abgeschlossen. Er zählt zu den besten Spielern seiner Position in Europa. Seine Statistiken belegen seine Effizienz.

Deutschland und das Finale

Deutschland muss am Montag in der Nations League antreten. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Jürgen Klopp ist der Trainer des deutschen Teams. Deutschland gewann zuvor mit 3:1 gegen Serbien. Der Sieg ist wichtig für den Einzug ins Viertelfinale. Die deutsche Abwehr muss auf Reijnders achten. Er lässt die Verteidiger alt aussehen. Sein Spielstil erfordert hohe Konzentration. Die Niederlande sind klar im Vorteil. Das Duell verspricht Spannung. Die Erwartungen sind hoch bei allen Beteiligten.