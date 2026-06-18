Tiertransportunfall auf der A9 bei Rottenmann: Mehr als 150 Schweine entkommen, mindestens 60 sterben

Ein umgekippter Tiertransporter auf der Pyhrnautobahn bei Rottenmann führte zu einem Großereignis: rund 170 Schweine waren an Bord, davon entkamen etwa 50, während mindestens 60 Tiere starben. Der 24‑jährige Fahrer blieb unverletzt, Sekundenschlaf wird als Ursache vermutet. Der Vorfall brachte die Autobahn zwischen Rottenmann und Trieben für Stunden zum Erliegen und erforderte umfangreiche Rettungs‑ und Aufräumarbeiten.

Auf der Pyhrnautobahn (A9) nahe Rottenmann kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehr sunfall, bei dem ein Tiertransport er mit rund 170 Schweinen von der Fahrbahn abkam und schließlich umkippte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 6:30 Uhr, als der 24‑jährige Fahrer aus dem oberösterreichischen Gmunden offenbar aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der umgefallene LKW blieb teilweise an einer Böschung liegen und sorgte sofort für Chaos auf der Autobahn. Etwa 50 Schweine konnten aus dem umgestürzten Transportbehälter entkommen und liefen zunächst über die Fahrbahn, bevor sie in das angrenzende Weideland drängten.

Die Feuerwehr musste rasch eingreifen, um die Tiere einzufangen, und errichtete am Straßenseitenrand ein provisorisches Gehege, um die Herde zu sammeln und weitere Gefahren für den fließenden Verkehr zu verhindern. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich äußerst aufwendig, weil zahlreiche Tiere verletzt wurden. Laut den Einsatzkräften der Feuerwehr starben mindestens 60 Schweine unmittelbar infolge des Aufpralls, während weitere Tiere ernsthaft verletzt waren.

Die Türen des Transporters hatten sich durch die Wucht des Unfalls verklemmt, sodass das Fahrzeug teilweise aufgeschnitten werden musste, um die überlebenden Tiere herauszuholen. Ein Amtstierarzt wurde hinzugezogen, um die medizinische Versorgung der geretteten Schweine zu übernehmen. Für das Heben und Stabilisieren des umgekippten Lkw kam schließlich ein Schwerlastkran zum Einsatz, der das Fahrzeug behutsam wieder auf die Straße brachte. Der Unfall hatte erhebliche Folgen für den Autobahnverkehr.

Die A9 musste im Abschnitt zwischen Rottenmann und Trieben zeitweise gesperrt werden, und auch die Gegenfahrbahn war durch Sperrungen und Umleitungen stark beeinträchtigt. Der Verkehr wurde vor dem Bosrucktunnel und dem Selzthaltunnel blockweise abgewickelt, während eine Umleitung über die B113 ab Rottenmann eingerichtet wurde. Trotz der intensiven Einsatzmaßnahmen kam es zu Staus, die sich bis in den Nachmittag hinein hinzogen.

Die Behörden riefen die Autofahrer dazu auf, Abstand zu halten und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Der Vorfall verdeutlicht, wie schnell ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr zu einer Kette von Ereignissen führen kann, die nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und die Infrastruktur stark belasten





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