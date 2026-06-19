Der Österreichische Tierschutzverein fordert größeren Naturräumen und Schutz von Brachflächen zur Rettung von Schmetterlingen und anderen Bestäubern.

Seit dem Anbruch der Sommermonate ist die Veränderung der Artenvielfalt in den ländlichen Regionen Österreichs zunehmend sichtbarer geworden. Der Österreichische Tierschutzverein hat den dramatischen Rückgang der Schmetterlingspopulationen, besonders unter 800 Metern Seehöhe, mit rund 30 Prozent aufgezeichnet.

Dieses Rückschreiten wirkt sich nicht nur auf die Besucher der Natur aus, sondern auf die gesamte Pflanzenwelt, welche für ihre Bestäubung auf heimische Ökosysteme angewiesen ist. Früher konnten Obst, Gemüse und Nüsse noch ohne große Bedenken gut gedeihen, wenn auch der Schutz der Biodiversität als Risiko galt; heute herrscht bei der Flora ein steigender Druck, da die Vielfalt an Bestäubern zunehmend bedroht erscheint.

Als Reaktion betont der Verein die Dringlichkeit, mehr Raum für unberührte Natur zu schaffen und fordert den Erhalt von Brachflächen sowie die gezielte Förderung magere Wiesen. Durch diesen Schutz sollen die Lebensräume von Schmetterlingen, Wildbienen und Schwebfliegen gestärkt werden, denn sie brauchen die gleichen Bedingungen. Ein neues, landwirtschaftlich‑geeignetes Flächenmanagement könnte die Resilienz stärker machen, wenn ökologische Nischen gewahrt und zugleich die Verseifung verringert werden.

Die Politik soll daher ein solides Vorhaben im Rahmen der Biodiversitätspolitik umsetzen, das Beispiel und Verantwortung zugleich bietet. Die Arbeit der Universität Salzburg liefert robuste wissenschaftliche Daten: In tieferen Lagen wie dem Alpenvorland und dem Salzburger Becken wurde ein drastischer Rückgang der Tagfalterarten gemessen. Hier gilt bereits 68 Prozent als gefährdet und 28 Prozent drohen auszusterben, weil Bodenversiegelung und intensive Nutzpflanzenpasen die natürlichen Lebensräume reduziert haben.

Diese Forschung unterstreicht die Intimitätsbedingung, die sowohl die Schmetterlinge als auch andere Insektengruppen abhängig macht und trägt reinbares Erinnerungswissen für politisches Handeln. Alexios Wiklund, Sprecher des Vereins, appelliert an die Bevölkerung, die Bedeutung der Bestäuber zu erkennen und schützt zu fördern. Er betont, dass essentielle Speisen ohne die Hilfe der Insektbestäuber kaum noch kulturell und ökonomisch zuverlässig bleiben würden. Zur Stabilität der Ökosysteme sei die Erhaltung der Artenvielfalt entscheidend.

Gleichzeitig fordert er eine Wachstums­gemeinschaft auf, die Landwirte und Naturschutzakteure zusammenbringt und durch Bildungsprojekte die notwendige Symbiose aufbaut





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