Tierschutz Austria zahlt 1000 Euro Belohnung für Hinweis zu Hahn-Tötung in Oststeiermark

Der Tierschutz Austria lockt mit 1000 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung des Täters, der einen Hahn in Fladnitz im Raabtal ermordet hat. Die Tat löste Angst bei Bewohnern aus.

Der Tierschutz Austria hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Informationen ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen, der einen Hahn in einem Stall in Fladnitz im Raabtal ermordet hat. Die Aktion wurde am Dienstag bekanntgegeben, nachdem sich ein Unbekannter in den Stall eingedrungen und das Tier auf die Hühnerstange genagelt hatte. Diese grausame Tat hat bei den Bewohnern des Anwesens erhebliche Ängste und ein Gefühl der Bedrohung ausgelöst.

Detaillierte Abläufe und historische Verbindung

Der Täter drang zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh der vergangenen Woche in den Hühnerstall ein und tötete das Tier auf brutale Weise. Bereits vor einem Jahr soll auf demselben Grundstück eine Henne auf vergleichbare Weise angenagelt worden sein. Diese Wiederholung der Tat unterstreicht die Persistenz und die Grausamkeit der Handlungen. Der Tierschutz Austria teilt mit, dass die Bewohner sich durch die wiederholte Tat direkt bedroht fühlen.

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Die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kontaktdaten für Zeugen sind unter der Telefonnummer 059133/6125 verfügbar. Der Verein betont die Dringlichkeit, da ähnliche Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit zugenommen haben. Die Belohnung wird bei einer rechtskräftigen Verurteilung des Täters ausgezahlt.

Rechtliche Schritte und moralische Verurteilung

Der Tierschutz Austria hat Strafanzeige wegen Tierquälerei, Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung erstattet. Martin Aschauer, der Sprecher des Vereins, erklärte am Dienstag in einer Aussendung, dass die Summe als Belohnung für hilfreiche Hinweise dient. Aschauer betonte, dass die Art der Tat jede Grenze der Moral überschreitet und daher konsequent strafrechtlich verfolgt werden muss.

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Die Anzeige ist ein wichtiger Schritt, um Gerechtigkeit für die Tiere und Sicherheit für die Betroffenen zu gewährleisten. Der Verein setzt auf die Mithilfe der Öffentlichkeit, um den Täter zu finden. Die Kombination aus tierquälerischen Handlungen und der Drohung gegenüber den Bewohnern macht diesen Fall besonders schwerwiegend.

Kontext regionaler Gewaltakte gegen Tiere

Regelmäßig registriert der Tierschutz Austria eine steigende Anzahl solcher tierquälerischer Akte in der Region. Ein ähnlicher Fall ereignete sich erst Ende Oktober im obersteirischen Admont, wo ein 67-Jähriger eine Katze tötete und an ein improvisiertes Holzkreuz schraubte. Die Polizei konnte den Mann eine Woche später nach Auswertung von Kameraaufnahmen festnehmen.

Ähnlich wie im Fall Admont geht der Verein davon aus, dass die Täter ihre Taten absichtlich zur Schau stellen, um Angst zu verbreiten oder zu provozieren. Die Ähnlichkeit der Methoden in Fladnitz und Admont deutet auf ein mögliches Muster hin, das von den Ermittlern berücksichtigt wird. Die Öffentlichkeit wird ermutigt, verdächtige Aktivitäten zu melden.

Konsequenzen und Zukunftsausblick

Die Belohnung von 1000 Euro soll einen zusätzlichen Anreiz für Zeugen bieten, sich zu melden. Der Tierschutz Austria erwartet, dass die erhöhte Aufmerksamkeit zu mehr Hinweisen führt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Auswertung von Beweismitteln am Tatort in Fladnitz im Raabtal.

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Betroffene Bürger können sich an die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab wenden. Der Verein betont die Bedeutung einer schnellen Fahndung, um weitere Taten zu verhindern. Die Situation bleibt angespannt, bis der Täter gefasst ist. Weitere Informationen werden von den Behörden bereitgestellt, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.