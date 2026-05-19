Tierischer Einsatz: Klosterneuburgerin rettet Dachswelpen, die sich in Pool verirrt haben

Ein Klosterneuburgerin hat am Wochenende zwei Dachswelpen aus einem Pool gerettet, in dem sie sich verirrt hatten. Die Mutter war nicht zu finden, und die Jungtiere waren in rund 30 Zentimeter hohem Wasser stecken geblieben. Die Feuerwehr rettete sie und legte sie nahe des Fundortes ab. Die Hoffnung ist, dass die Mutter sich später selbst meldet.

Eine Klosterneuburgerin bemerkte am Wochenende in der Nacht zwei Dachs welpen, die sich in ihren Pool verirrt haben. Von der Mutter war keine Spur. Tierischer Einsatz mitten in der Nacht: Am 17.

Mai um 1.20 Uhr wurden zwei kleine Dachse in der Leopoldstraße in Die Jungtiere waren in einen Pool geraten und kamen von selbst nicht mehr heraus. Für die Jungtiere kritisch: Im Becken stand rund 30 Zentimeter hoch Wasser, gibt die Feuerwehr auf Die erschöpften Baby-Dachse wurden von den Einsatzkräften vorsichtig aus dem Pool gehoben, in ein warmes Handtuch gewickelt und anschließend nahe des Fundortes abgelegt.

Die Hoffnung: Die Mutter ist noch in der Umgebung und wird sich später wohl selbst melden. Der Pool-Besitzerin wurde eine Beihilfe gestrichen. Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen?

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