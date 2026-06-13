Tierheimtiere suchen ein Zuhause: Hunde, Katzen und Kleintiere warten auf liebevolle Besitzer

Übersicht über aktuelle Tierheimtiere verschiedener Art, die ein neues Zuhause suchen. Die Tiere haben unterschiedliche Charaktere, Bedürfnisse und Voraussetzungen für eine Adoption. Kontaktdaten für Interessenten sind jeweils angegeben.

Täglich landen Hunde , Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheim e. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch Dick und Dünn zu gehen.

Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. Ein vier Jahre alter Hund ist permanent gestresst und leidet unter dem lebhaften Kleinkind-Alltag, der täglich im Haus herrscht. Sie braucht rasseerfahrene Hundehalter, die ihr mit Ruhe, Geduld und positiver Verstärkung Sicherheit vermitteln, im ländlichen Raum leben und einen ruhigen Einzelplatz mit Garten bieten können. Wer möchte die gutmütige Spürnase kennenlernen?

Interessenten melden sich bitte unter 0680/315 57 93. Ein acht Jahre alter British Kurzhaar Kater soll aus gesundheitlichen Gründen vergeben werden. Der gechillte, freundliche Kater ist gewohnt, durch eine Katzenklappe ins Freie zu gelangen, wobei er auch gerne ein kuscheliges Plätzchen im Haus genießt.

Allerdings möchte er keine anderen Tiere um sich haben. Katzenfreunde, die dem verschmusten Freigänger einen Einzelplatz bieten können, melden sich bitte unter 0664/123 42 32. Eine neun Jahre alte Hündin braucht bei unbekannten Personen Zeit, um Vertrauen aufzubauen und sich zu einer anhänglichen, loyalen und verschmusten Begleiterin entwickeln zu können. Die charakterstarke Spürnase wartet sehnsüchtig auf erfahrene Hundehalter, die ihr mit liebevoller Zuwendung und klaren Strukturen Sicherheit geben.

Interessenten melden sich bitte unter der angegebenen Nummer. Ein ein Jahr alter Hamster wurde gemeinsam mit einem anderen Hamster in einem Karton auf der Straße ausgesetzt und kam so ins TierQuarTier Wien. Nun sucht der kleine Nager ein liebevolles Zuhause mit einem geräumigen Gehege, in dem er endlich zur Ruhe kommen und ein artgerechtes Leben führen darf. Interessenten melden sich bitte unter der Kontaktmöglichkeit.

Ein acht Jahre alter Rüde ist sensibel und benötigt anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich geduldige, einfühlsame Halter, die ihm Sicherheit und Strukturen vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer. Sechs Monate alte Welpen warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze.

Verantwortungsbewusste Hundehalter, die das aufgeweckte Trio kennenlernen möchten, melden sich unter 0664/283 00 23 oder www.tierpension-schandl.at. Drei neun Monate alte Katzen wurden im Zuge eines Kastrationsprojekts eingefangen, versorgt und liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das Trio gemeinsam auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter 0676/641 28 75.

Ein sechs Jahre alter Hund ist ein energiegeladener, freundlicher Rüde, der schnell lernt und Suchspiele sowie neue Tricks liebt. Bei Hundebegegnungen entscheidet die Sympathie, wobei er mit Hündinnen besser auskommt. Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer. Ein ein Jahr alter Kaninchenbub hat ein besonders liebes, neugieriges und freundliches Wesen.

Da er an einer chronischen Zahnerkrankung leidet, benötigt er regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt. Interessenten melden sich bitte unter der angegebenen Nummer. Ein zwei Jahre alter Hund ist ein kräftiger Wirbelwind, der anfangs etwas Zeit benötigt. Der lernfreudige Vierbeiner wünscht sich aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit geben und sein Potenzial fördern.

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer. Ein sieben Jahre alter Rüde ist ein lebhafter Hund, der Fremden zunächst skeptisch begegnet und keine anderen Hunde mag. Die wasserfreudige Fellnase mit Jagdtrieb sucht ein kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter der Kontaktmöglichkeit.

Ein zehn Jahre alter Rüde ist anfangs unsicher und mit Artgenossen nicht verträglich. Der sensible Rüde erhält täglich Herzmedikamente und sucht ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer. Eine neun Jahre alte Hündin ist sehr menschenfreundlich.

Die Hündin ist mit Artgenossen grundsätzlich gut verträglich. Altersbedingt hört sie kaum noch und erhält Single-Protein-Futter. Interessenten melden sich bitte unter der Nummer. Ein drei Jahre alter Hund ist menschenfreundlich, solange sein Bedürfnis nach Distanz respektiert wird.

Mit anderen Hunden versteht er sich gut. Der Rüde, der sich am wohlsten im Freien fühlt, sucht ein Zuhause mit Garten am Land. Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer. Zwei elf Jahre alte Hunde sind menschenfreundlich, auf Artgenossen reagieren sie jedoch sehr gestresst.

Für das liebe, unzertrennliche Duo wird ein barrierefreies Zuhause in ruhiger Umgebung bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter der Kontaktmöglichkeit. Eine sieben Jahre alte Hündin überzeugt mit ihrem fröhlichen und aufgeschlossenen Charakter. Die hübsche Fellnase wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit großem Grundstück, auf das sie aufpassen darf, und standhafte Hundehalter, die Erfahrung im Umgang und Haltung dieser Rasse haben.

Interessenten melden sich bitte unter 0664/462 64 54. Eine eineinhalb Jahre alte Hündin ist menschenfreundlich. Die kuschelbedürftige Hündin verträgt sich gut mit Artgenossen und Katzen. Für die aufgeweckte Wasserratte wird ein Lebensplatz am Stadtrand gesucht.

Interessenten melden sich bitte unter der Telefonnummer. Ein ein Jahr alter Hund verhält sich Fremden gegenüber noch etwas misstrauisch und benötigt daher eine gewisse Kennenlernphase. Interessenten melden sich bitte unter der Kontaktmöglichkeit





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