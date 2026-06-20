Tierheim sucht liebevolle Zuhause: Hunde, Katzen und Kleintiere warten auf eine zweite Chance

Übersicht über mehrere Hunde, Katzen und Kleintiere aus österreichischen Tierheimen, die momentan ein neues, fürsorgliches Zuhause suchen. Die Vorstellungen enthalten kurze Charakterbeschreibungen, individuelle Bedürfnisse und Kontaktmöglichkeiten für Interessenten.

Täglich landen Hunde , Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheim e. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch Dick und Dünn zu gehen.

In dieser Übersicht präsentieren wir einige Fellnasen, die aktuell auf der Suche nach einem fürsorglichen Für-immer-Zuhause sind. Ein etwa ein Jahr alter Hase, der sich von seinem bisherigen Besitzer verabschieden musste, ist ein neugieriges und soziales Langohr. Er wünscht sich ein artgerechtes, großzügiges Gehege mit passenden Artgenossen. Etwa fünf Jahre alt ist eine freundliche, kluge Hündin mit großem Lernpotenzial.

Sie ist lernwillig, aber noch unsicher in neuen Situationen. Für diese aufgeweckte Hündin werden erfahrene, ruhige Halter gesucht, die ihr Sicherheit und Vertrauen vermitteln können. Eine weitere Hündin, etwa acht Jahre alt, ist freundlich, benötigt anfangs jedoch Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Die hübsche Fellnase genießt ausgedehnte Spaziergänge und sucht einen Platz bei erfahrenen Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben.

Eine ungestüme Hündin von etwa zwei Jahren sucht aufgrund gesundheitlicher Probleme ihrer Besitzerin ein neues Zuhause. Sie wünscht sich rasseerfahrene Menschen, ausreichend Auslauf und viel Beschäftigung. Ein etwa zwei Jahre alter Rüde ist menschenfreundlich, benötigt jedoch bei Männern eine Kennenlernphase. Mit anderen Hunden ist er gut verträglich, mit Katzen jedoch nicht.

Für die aufgeweckte Fellnase wird ein ruhiger Lebensplatz gesucht. Ein rund sechs Jahre alter Rüde ist ein freundliches, aber stürmisches Kraftpaket. Er ist mit Artgenossen gut verträglich, mit Katzen jedoch nicht. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei standfesten Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben.

Ein etwa neun Jahre alter Rüde ist aufgeschlossen und neugierig, liebt Nasenarbeit und kommt gut mit Hündinnen aus. Für ihn wird ein kinderloses Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Etwa dreizehn Jahre alt ist ein echter Menschenfreund. Die liebe Fellnase genießt Streicheleinheiten, gemeinsame Spaziergänge und die Nähe zu Bezugspersonen.

Gesucht wird ein liebevolles Zuhause. Eine etwa vier Jahre alte Hündin leidet unter permanentem Stress, ausgelöst durch den lebhaften Kleinkind-Alltag in ihrem aktuellen Zuhause. Sie braucht rasseerfahrene Hundehalter, die ihr mit Ruhe, Geduld und positiver Verstärkung Sicherheit vermitteln können, im ländlichen Raum leben und einen ruhigen Einzelplatz mit Garten bieten können. Ein etwa acht Jahre alter British Kurzhaar Kater aus gesundheitlichen Gründen sucht ein neues Zuhause.

Der gechillte und freundliche Kater ist gewohnt, durch eine Katzenklappe ins Freie zu gelangen, und genießt ebenso kuschelige Plätze im Haus. Allerdings möchte er keine anderen Tiere um sich haben. Katzenfreunde, die dem verschmusten Freigänger einen Einzelplatz bieten können, sind willkommen. Eine etwa neun Jahre alte Hündin braucht bei unbekannten Personen Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Sie kann sich zu einer anhänglichen, loyalen und verschmusten Begleiterin entwickeln. Die charakterstarke Spürnase wartet auf erfahrene Hundehalter, die ihr mit liebevoller Zuwendung und klaren Strukturen Sicherheit geben. Etwa ein Jahr alt ist ein Hamster, der gemeinsam mit einem anderen Hamster in einem Karton auf der Straße ausgesetzt wurde und ins TierQuarTier Wien kam. Nun sucht der kleine Nager ein liebevolles Zuhause mit einem geräumigen Gehege, in dem er artgerecht leben kann.

Weitere Tiere: Ein etwa acht Jahre alter Rüde ist sensibel und benötigt anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich geduldige, einfühlsame Halter, die ihm Sicherheit und Strukturen vermitteln. Etwa sechs Monate alte Welpen warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze. Verantwortungsbewusste Hundehalter, die das aufgeweckte Trio kennenlernen möchten, melden sich unter der angegebenen Telefonnummer oder auf der Webseite.

Etwa neun Monate alte Katzen wurden im Zuge eines Kastrationsprojekts eingefangen, versorgt und liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das Trio gemeinsam auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. Ein etwa sechs Jahre alter Rüde ist energiegeladen und freundlich, lernt schnell und liebt Suchspiele sowie neue Tricks. Bei Hundebegegnungen entscheidet die Sympathie, wobei er mit Hündinnen besser auskommt.

Etwa ein Jahr alt ist ein Kaninchenbub mit einem besonders lieben, neugierigen und freundlichen Wesen. Da er an einer chronischen Zahnerkrankung leidet, benötigt er regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt. Ein etwa zwei Jahre alter Hund ist ein kräftiger Wirbelwind, der anfangs etwas Zeit benötigt





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