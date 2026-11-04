Tiere auf Wiener Friedhöfen: Dachs, Reh und Hamster im Stadtleben

Wiens Friedhöfe sind Oasen für Feldhamster, Rehe und Dachse. Die Tieraktivitäten führen zu wackelnden Grabsteinen und offenen Gräbern. Eine Analyse der Wechselwirkung.

Stadtfriedhöfe in Wien bieten zahlreichen Tierarten wie Feldhamster n, Rehe n und Dachse n einen geschützten Lebensraum mitten in der Hektik der Großstadt. Diese ungewollten Bewohner nutzen die Gräber für ihre Bauten, was regelmäßig zu wackelnden Grabsteinen und freigelegten Knochen führen kann. Die Ruhe der Begräbnisstätten dient als Rückzugsort für unzählige Tiere, wobei sogar einige seltene Arten hier vorzufinden sind.

Der Feldhamster als europäische Rarität

Der kleine, braun-schwarz-weiß gescheckte Feldhamster ist die einzige wild lebende Hamsterart in Europa und erreicht eine Größe, die etwa der eines Meerschweinchens entspricht. In Wien kommt er insbesondere auf Friedhöfen wie dem Zentralfriedhof im Südosten der Stadt vor, wo er sich in aller Ruhe von Grab zu Grab gräbt, bis ein weit verzweigtes Tunnelsystem entsteht. In den ein bis zwei Meter tief gelegenen Gängen schläft das Tier fast den gesamten Winter über und steht nur kurz auf, um von seinem gehamsterten Futtervorrat zu naschen.

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Dachse schichten Erde und Knochen um

Dachse sind dämmerungs- und nachtaktiv und suchen in dieser Zeit nach Regenwürmern, Schnecken und Insektenlarven, sind aber auch auf der Suche nach Grabkerzen. Das silbergraue Raubtier mit dem markanten schwarz-weiß gestreiften Kopf kann inklusive Schwanz mehr als einen Meter lang werden und profitiert vor allem vom lockeren Erdreich frisch angelegter Gräber. Dabei gräbt es oft tiefe Löcher in die Beete, reißt Blumen heraus und lebt in unterirdischen Tunneln, die bis zu fünf Meter tief sein und einen Durchmesser von bis zu 35 Zentimetern aufweisen können.

Rehe nutzen jüdische Gräber als Ruhezone

Die scheuen Paarhufer suchen die Ruhe der Friedhöfe in Städten ebenfalls, wie jene auf dem Wiener Zentralfriedhof, wo seit Jahrzehnten eine kleine Rehpopulation von etwa 20 Tieren lebt. Da es in diesem begrenzten Lebensraum keine Jäger gibt, die den Bestand reduzieren, ziehen sie hier Jahr für Jahr ihre Kitze groß, wobei die Population sich aufgrund von Futterknappheit und Krankheiten selbst reguliert. Auf jüdischen Friedhöfen bleiben die Rehe tagsüber meist unentdeckt, da die Totenruhe im Judentum unantastbar ist und Gräber weder verändert noch eingeebnet werden dürfen.

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Wissenschaftliche Einordnung durch Experten

Der Wiener Paläontologe Thomas Filek erklärt, dass das Wachs von Grabkerzen für Feldhamster eine perfekte Fettquelle und gut verdaulich ist, weshalb er die Kerzen in seine Bauten schleppt. Diese ökologischen Zusammenhänge und das Verhalten der Stadttiere wurden an der Universität für Bodenkultur in Wien in Kooperation mit der Friedhöfe Wien GmbH untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die fleißige Grabtätigkeit der Tiere, insbesondere der Dachse, dazu führt, dass der Boden absackt und Grabsteine zu wackeln beginnen, wobei selten auch Knochen an die Oberfläche befördert werden.

Herausforderungen für die Friedhofsverwaltung

Durch die intensive Bautätigkeit der Dachs- und Hamsterpopulationen entstehen gravierende Probleme für die Instandhaltung der Begräbnisstätten. Die absinkenden Böden und die tiefen Tunnel verursachen Instabilitäten, die das sichere Begehen der Flächen gefährden können. Während Rehe und Hamster oft noch akzeptiert werden, gelten Dachse aufgrund ihrer zerstörerischen Grabarbeit und der freigelegten Knochen als eher nicht gern gesehene Bewohner. Die Verwaltung steht vor der Aufgabe, den Schutz der Tierwelt mit der Bewahrung der Würde der Toten in Einklang zu bringen, ohne die historische Substanz der Gräber zu gefährden.