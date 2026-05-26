Tiefgreifende Umstrukturierung der Vorarlberger Spitäler angesichts steigender Defizite

Die Vorarlberger Krankenhauslandschaft steht vor einem umfassenden Reformprozess, der Standortverlagerungen, Abteilungskonsolidierungen und erhebliche Sparmaßnahmen umfasst, um ein erwartetes Defizit von über 300 Millionen Euro zu bewältigen.

Die Vorarlberger Spitäler sehen sich mit einer beispiellosen Umstrukturierungswelle konfrontiert. Nach einem Jahresabschluss mit einem Verlust von rund 307 Millionen Euro für das gesamte Landeskrankenhausnetz und dem Stadtspital Dornbirn ist die finanzielle Lage dramatisch.

Für das laufende Jahr wird ein noch größeres Defizit erwartet, das die Notwendigkeit tiefgreifender Maßnahmen unterstreicht. Die Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) hat ein umfangreiches Reformprogramm gestartet, das rund 40 Einzelprojekte umfasst. Ziel ist es, die medizinische Versorgung langfristig zu sichern, indem Abteilungen zusammengelegt, Standorte konsolidiert und Prozesse neu gestaltet werden. In diesem Rahmen soll die Geburtsabteilung, Gynäkologie und Kinderheilkunde von Dornbirn nach Bregenz verlegt werden, während Orthopädie und Traumatologie den umgekehrten Weg gehen.

Konkrete Zeitpläne gibt es noch nicht, doch die Geschäftsführung betont, dass die bisherigen Schließungen von Einrichtungen wie dem Unfallkrankenhaus Böckle, der Mehrerau, Gaisbühel und Viktorsberg bereits Erfahrung in der Neuausrichtung gebracht haben. Ein besonders signifikanter Aspekt der Reform ist die Schließung der Geburtenstation in Bludenz, die Anfang des Jahres erfolgt ist. Erste Effekte zeigen sich bereits: Die Zahl der Geburten in den übrigen Häusern ist leicht gestiegen, und Hebammen begrüßen den neuen Standort.

Der Personalabbau erfolgt ausschließlich durch natürliche Fluktuation, beispielsweise Pensionierungen, sodass keine akuten Stellen verloren gehen. Die KHBG rechnet damit, dass der Wegfall von zehn Stellen Einsparungen von etwa einer Million Euro ermöglicht, die in anderen Bereichen eingesetzt werden sollen. Gleichzeitig stellt der Anstieg der Medikamentenkosten, vor allem für innovative Krebstherapien, eine enorme finanzielle Belastung dar. Die steigenden Ausgaben für Arzneimittel und die Abhängigkeit der Einnahmen von der konjunkturellen Entwicklung verschärfen die Situation zusätzlich.

Um die Haushaltslage zu stabilisieren, wurden weitere Sparmaßnahmen beschlossen. Ab Juni sollen in den Notarzteinsatzfahrzeugen keine diplomierten Pflegekräfte mehr mitfahren, während Notärzte und Sanitäter im Einsatz bleiben. Das Landeskrankenhaus Hohenems reduziert ab Juli seine nächtlichen Ambulanzdienste, und weitere Einsparungen, etwa beim Krankenhausessen, haben bereits Debatten ausgelöst. Trotz dieser Einsparungen betont die KHBG, dass die Versorgung der Bevölkerung höchste Priorität behält.

Die Investitionen in moderne Therapieoptionen und die Sicherung von Fachpersonal werden als zentrale Elemente gesehen, um die medizinische Qualität langfristig zu erhalten





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