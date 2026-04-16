Tiefe Trauer im österreichischen Fußball: Torhüter-Legende verstorben

Der österreichische Fußball trauert um eine seiner größten Torhüter-Persönlichkeiten, die im Alter von nur 48 Jahren verstorben ist. Weggefährten und Ex-Kollegen zeigen sich tief betroffen und erinnern sich an einen außergewöhnlichen Sportler und Menschen.

Der heimische Fußball wurde am Donnerstag von einer niederschmetternden Nachricht heimgesucht: Ein herausragender Torhüter im Alter von 48 Jahren ist verstorben. Diese Nachricht löste Schockwellen unter seinen ehemaligen Mannschaftskollegen aus, die fassungslos und tief betroffen auf den Verlust reagieren. Der 33-fache Nationalspieler hinterlässt nicht nur eine Familie, sondern auch ein beeindruckendes sportliches Erbe und zahlreiche Weggefährten, die um ihn trauern.

Die Nachricht von seinem plötzlichen Ableben hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Einer der engsten Weggefährten, der heutige Sportexperte (46), rang im Interview sichtlich um Fassung und teilte seine tiefen Emotionen mit: Erst vor wenigen Tagen habe er an ihn gedacht und vor zwei bis drei Monaten habe man sich noch getroffen, um über das Leben zu philosophieren. Er habe ihm vieles anvertraut. Als er dann das Foto sah, konnte er es kaum glauben. Wie wir alle wissen, gibt es Dinge im Leben, die wir einfach nicht verstehen können. Das ist immer noch so, und es ist unendlich traurig, dass es noch nicht zu begreifen ist. Die Frage nach dem Kontakt innerhalb der Nationalmannschaft beantwortete er mit warmen Worten: Der Kontakt war fantastisch. Er sei einer der nettesten Fußballprofis gewesen, die er je kennengelernt habe. Zwar habe es einen Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition gegeben, doch dieser sei stets von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen. Sie lebten nach dem Motto, dass der Bessere spielen solle, eine Entscheidung, die letztlich dem damaligen Teamchef Josef Hickersberger oblag. Es sei keine künstliche Freundschaft gewesen; wenn der Verstorbene spielte, habe er sich für ihn gefreut, und umgekehrt. Nach den Spielen hätten sie immer noch zusammengesessen und geplaudert. Er sei nicht nur ein exzellenter Kollege gewesen, sondern auch ein sehr guter Freund. Ein weiterer prominenter Ex-Kollege, (61), bezeichnete den Verstorbenen als wahrscheinlich den erfolgreichsten österreichischen Torhüter aller Zeiten. Er gab zu, dass er ihn in dieser Hinsicht sogar ein wenig beneidet habe. Denn der Verstorbene habe die Welt gesehen und mit einigen der größten Namen des internationalen Fußballs zusammengespielt, wie David Seaman und Gianluigi Buffon. Das seien Mannschaften und Spieler gewesen, mit denen er selbst ebenfalls gerne zusammengespielt hätte. Er drückte sein tiefstes Bedauern über den tragischen Verlust aus und betonte, wie leid es ihm tue, dass sich dies heute ereignet habe. Die gemeinsame Zeit im Nationalteam prägte ihn nachhaltig und hinterließ unvergessliche Erinnerungen an einen herausragenden Sportler und einen geschätzten Kameraden. Sein Vermächtnis im österreichischen Fußball wird unvergessen bleiben





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