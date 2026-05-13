Three women found dead in Brighton, UK, sparking police investigation

The bodies of three women were found in Brighton, a popular tourist destination in southern England. The cause of death and the identities of the deceased are still unknown. The authorities are investigating the incident and have mobilized a significant police presence.

In Brighton , der südlichen Küste England s, wurden drei Frauen tot aufgefunden. Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen am Mittwochmorgen auf Hochtouren. Die Polizei aus Essex teilte mit, dass die Einsatzkräfte alarmiert wurden und die Leichen aus dem Meer gezogen wurden.

Noch sind nicht nur die Hintergründe unklar, sondern auch die Identität der Toten wurde bisher nicht geklärt. Dies ist ein tragischer Vorfall, und es laufen derzeit zügige Ermittlungen, um zu verstehen, was geschehen ist. Die Bilder von der Strandpromenade von Brighton zeigen zahlreiche Polizeiwagen und Einsatzkräfte. Helikopter kreisen über dem Wasser.





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