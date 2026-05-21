England-Trainer Thomas Tuchel hat nach intensiver Vorbereitung seine endgültige Mannschaftsstärke bekannt gegeben, die für die bevorstehenden WM-Spiele in den USA, Mexiko und Kanada reisen wird. Unter seinem Bewachdienst stehen Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden und Trent Alexander-Arnold im Fringier, weil die Spieler ins Top-Kader ohne Zusage gekommen sind. Besonders Maguire, aufgrund seiner erfolgreichen Saison bei Manchester United, hatte die Hoffnungen groß verändert. Mit 33 Jahren ist der Routinier die erste Mannschaftsbesetzung unter Tuchels Führung. Tuchel wird jedoch am Freitagmorgen die Kader bekannt geben, nachdem er mit seinen Spielern gesprochen hat, und vielleicht hat er auch noch andere hartnäckige Entscheidungen getroffen.

England -Teamchef Thomas Tuchel musste WM-Träume zum Platzen bringen. Der Routinier Harry Maguire , bekannt aus Manchester United und Nationalmannschaft, war mit der Nichtnennung im Kader für die Länderspiele und die kommende WM-Teilnehmerkonferenz USA, Mexiko und Kanada zutiefst enttäuscht.

Auch andere Stars von Premier League-Vereinen wie Cole Palmer (FC Chelsea), Phil Foden (Manchester City) und Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) müssen befürchten, in Top-Situationen nicht zum Einsatz kommen zu dürfen. Besonders für Maguire, der die Hoffnung hatte, nach der erfolgreichen Saison eine tragende Rolle für sein Land zu spielen, war die Nachricht enttäuschend. Tuchel verkündete den Kader bereits am Freitagmorgen, nachdem intensive Gespräche mit den Spielern geführt wurden. Vielleicht hat der Deutsche auch noch andere hartnäckige Entscheidungen getroffen





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England Thomas Tuchel Harry Maguire Premier League Top-Kader Non-Nominierung

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