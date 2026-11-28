Kabarettist Thomas Stipsits bringt sein erstes Album Energieferien am 4. Oktober 2027 heraus. Die begleitende Tour startet im September mit einer fünfköpfigen Band.

Der bekannte österreichische Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits plant einen signifikanten Schritt in seiner Karriere. Er hat offiziell angekündigt, dass er im kommenden Herbst sein erstes Studioalbum unter dem Titel Energieferien veröffentlichen wird. Zusätzlich zur Albumveröffentlichung kündigt er eine umfangreiche Konzerttournee an, die ihn sowohl nach Wien als auch in andere Bundesländer führen soll.

Albumveröffentlichung und Tour-Start im Herbst 2027

Die Veröffentlichung des Debütalbums ist für den 4. Oktober 2027 fest geplant. Die begleitende Tournee beginnt bereits einen Monat früher, ab Ende September. Der erste Halt der Tour ist das Wiener Globe, wo Stipsits in knapp einem Dutzend Auftritten im Großraum Wien zu sehen sein wird. Anschließend folgen zahlreiche weitere Stationen in den verschiedenen Bundesländern Österreichs. Dieser Zeitpunkt markiert den Beginn einer neuen Phase in seiner musikalischen Laufbahn, die er bisher eher als Nebenprojekt betrieb.

Also read Burgruine Neu-Montfort: Sicherung ab 2027 geplant

Musikalischer Rückblick auf die Kindheit in Stinatz

Das Konzept des Albums Energieferien basiert auf einer persönlichen Nostalgie. Es dient als musikalisch-humorvoller Rückblick auf die Kindheit des Künstlers. Diese Zeit verbrachte Thomas Stipsits Jahr für Jahr bei seinen Großeltern im burgenländischen Ort Stinatz. In dieser familiären Umgebung erlernte er nicht nur den burgenländischen Dialekt, sondern erhielt auch zahlreiche Lebensweisheiten von seinen Großeltern. Diese frühen Erfahrungen und Erinnerungen bilden die Grundlage für die Songs auf dem neuen Werk.

Die Bandmitglieder und ihre musikalische Rolle

Für die live Auftritte und die Produktion arbeitet Stipsits mit einer fünfköpfigen Band zusammen. Diese Musikergruppe hatte er ursprünglich für seinen Support-Auftritt bei der großen Seiler und Speer-Show im Happel-Stadion im Jahr 2025 zusammengestellt. Bandleaderin ist Christina Zauenr, die am Keyboard spielt. Zur Besetzung gehören zudem Thomas Hechenberger an der E-Gitarre, Raphaela Fries am Schlagzeug, Michael Mozeth am Bass und Chris Harras an der Akustikgitarre. Diese Formation wird für die Konzerte zuständig sein und Stipsits musikalisch begleiten.

Advertisement

Kooperation mit Viktor Gernot und musikalischer Werdegang

Musizierend ist Thomas Stipsits dem Publikum bereits seit Längerem vertraut. In seinen Kabarettprogrammen griff er in der Vergangenheit zwischendurch bereits zur Gitarre. Besonders in der gemeinsamen Show Lotterbuben mit Viktor Gernot wurde viel gesungen. Diese Produktion läuft nach drei Jahren am 30. Dezember in der Wiener Stadthalle zu Ende. Durch diese langjährige Erfahrung und die intensive Arbeit in dieser Duo-Show hat Stipsits nun den Entschluss gefasst, den Weg der Musik künftig intensiver zu verfolgen und ernsthafter in den Vordergrund zu stellen.

Programmstruktur und Stil der Live-Auftritte

Die Fans des Kabarettisten können auf dem Album ganz persönliche Songs erwarten, die nach Aussage der Ankündigung von Herzen kommen. In diesen Musikstücken finden Erinnerungen, Erlebnisse und musikalische Einflüsse ihren Platz. Für die Live-Abende ist das Programm breit gefächert. Neben den eigenen Songs werden auch humorvolle Stories und skurrile Anekdoten zu hören sein. Zudem ist geplant, die eine oder andere Coverversion in die Setlist zu integrieren, um das musikalische Erlebnis abzurunden und das Publikum zu unterhalten.