Thomas Raab über Lesen, Schreiben und die Macht der Empathie

Der österreichische Bestsellerautor Thomas Raab spricht im Interview über seine persönliche Lesegewohnheiten, prägende Bücher wie "Revolusi" und "Calvin & Hobbes", die Inspiration durch Kindheitsspiele mit Playmobil, sein geplantes Italien-Projekt und warum er Krimis anderer kaum liest. Ein Einblick in die Gedankenwelt des Schriftstellers.

Thomas Raab im Gespräch über sein literarisches Leben und Schaffen. Der österreich ische Bestsellerautor spricht über seine persönliche Lesegewohnheiten, prägende Bücher und die Inspiration für seine Werke.

Während eines Interviews erklärt er, dass seine eigenen Krimi-Bände nicht im offiziellen Wohnzimmerregal stehen, sondern sich in seinem Arbeitszimmer als Leseexemplare ansammeln. Diese Erkenntnis führt zu einem selbstkritischen Blick zurück: Er überlege, ob er nicht seine alten Bücher mit heutigem Blick erneut lesen sollte, um zu bewerten, was heute noch gelungen ist. Den Krimis anderer Autoren widme er sich kaum, da er beim Lesen entspannen und abschalten möchte, anstatt zu analysieren.

Für ihn liegt der Reiz des Genres darin, durch Perspektivenwechsel tief in verschiedene Charaktere einzutauchen und menschliche Facetten zu erforschen, nicht im reinen Rätselraten um einen Mord. Seine Kindheit prägte er mit Stunden langem Spielen mit Playmobil-Figuren, bei dem jede Figur eine eigene Hintergrundgeschichte hatte. Er sieht darin eine frühe Form des Erzählens, quasi als "Playmobil-Steller", was seine spätere Schriftsteller-Tätigkeit vorwegnahm. In gesellschaftlicher Hinsicht setzt er sich mit Büchern wie "Revolusi" auseinander, das von der Kolonialzeit und Unabhängigkeit Indonesiens handelt.

Er erwähnt, dass das Tragen dieses Buches in der Öffentlichkeit einSignal gegen Hass darstellt - schon der bloße Anblick des Covers löse bei anderen zumindest einen kurzen Gedanken aus. Dieses Engagement für Empathie und zivilgesellschaftliche Haltung zieht sich durch sein Denken. Sein eigenes Erstlingswerk "Metzger" entstand nicht aus Eitelkeit, sondern als Botschaft an Zweifelnde: Auch wenn andere einem abraten, solle man Dinge probieren, die einem Freude bereiten.

Als unverzichtbare Lektüre für Jung und Alt nennt er Calvin & Hobbes, das ihn mit guter Laune und klugen Gedanken immer wieder aufs Neue begeistere, sowie "Die Geggis", die er als Pflichtlektüre für Erwachsene ausspricht, die das Vorlesen lernen sollten. Seine bevorzugte Leseumgebung ist unterwegs, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in italienischen Cafés oder Bars, wo er lesen, denken und beobachten kann, während die Sprache um ihn herum klingt, ohne dass er sie verstehen muss. Gerade diese sprachliche Distanz empfindet er alsherrlich.

Eigentlich habe er Italienisch lernen wollen, sei aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass das ein Fehler wäre - eine Einstellung, die er mit seiner Offenheit für Klänge und Eindrücke erklärt. So überrascht es nicht, dass seine nächste Reihe, die 2027 erscheinen soll, in Italien spielt und von einer "Proleten-Karibik" handelt - ein Ort, den er als seine zweite Heimat bezeichnet. Live erlebbar ist Thomas Raab mit seiner kabarettistisch-literarischen "Verlesung" am 16. Juni im Kunsthaus Mürzzuschlag und am 17.

Juni auf der Murinsel Graz. Der Text stammt von einem Redakteur des KURIER Freizeit, der seit Dezember 2020 über Reisen, Kultur, Essen und Lifestyle berichtet; zuvor war er in der Chronik und für Regionalausgaben tätig





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