Thomas Oberhauser beendet seine Tätigkeit beim ORF. Der Studio-2-Moderator kündigt sein Aus für Mitte nächsten Jahres an. Reaktionen der Kollegen und Fans.

Thomas Oberhauser verlässt den ORF. Der bekannte Moderator kündigt das Ende seiner Zeit bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt an. Seine Karriere beim Sender hat nun ein abruptes Ende gefunden. Dies geschah auch für ihn selbst völlig überraschend. Die Ankündigung erfolgte über das soziale Netzwerk Instagram.

Unplötzliches Ende der Moderationszeit

Oberhauser möchte sich bis Mitte 2027 noch einmal mit voller Energie engagieren. Er gibt an, dass diese Entscheidung einen großen Einschnitt in sein Leben darstellt. Es sind nach vielen Jahren intensive Zusammenarbeit mit dem Sender. Er wollte ursprünglich nur schreiben, dass er gut aussieht. Beim Lesen seines eigenen Textes erfuhr er dann selbst vom Aus.

Also read Aus für „Millionenshow“ ist „noch nicht entschieden“

Schockierende Reaktionen von Kollegen

Das Programm Studio 2 kennt Oberhauser als ständigen Begleiter. Seit der ersten Ausgabe führt er durch das Vorabendmagazin. Die Nachricht trifft seine Kolleginnen und Kollegen hart. Sie schreibt ihm, wie sehr sie die Nachricht mitnimmt. Sie ist schockiert und lässt ihre Unbestürzteheit nicht verbergen. Ihre Meinung dazu könne sie leider nicht öffentlich äußern. Zum Schluss lädt sie ihren Kollegen auf einen Drink ein. Sie möchte die Trinkspeer auf sich nehmen.

Emotionale Antwort der Fernsehzuschauer

Auch die Zuschauer melden sich mit zahlreichen Nachrichten. Da fehlen einem die Worte, schreibt ein User. Das darf wohl nicht wahr sein, heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein Fan richtet sich direkt an Oberhauser. Er ist fassungslos über die Nachricht. Oberhauser gilt ihm als einer der besten Moderatoren dieses Landes. Für ihn ist er sowieso der netteste und sympathischste von allen.

Advertisement

Verlauf der Karriere beim ORF

Seine Karriere beim ORF begann vor Jahren. Nach anderen Karrierestationen kehrte er im Jänner 2019 für Studio 2 zum Sender zurück. Seitdem ist er die feste Stimme des Magazins. Jetzt steht fest: Seine Zeit beim Sender endet. Das kommt auch für ihn überraschend. Mit Mitte nächsten Jahres wird seine Zeit beim ORF zu Ende gehen. Nach vielen Jahren ist das natürlich ein Einschnitt.

Ausblick auf die Zukunft

Bis Mitte 2027 will er noch einmal Vollgas geben. Er plant, sich in dieser Zeit voll zu engagieren. Die Ankündigung auf Instagram sorgte für großes Aufsehen. Die Reaktionen zeigen, wie wichtig die Person ist. Es bleibt abzuwarten, wie die Zukunft aussieht. Für viele Menschen ist das ein trauriger Tag.