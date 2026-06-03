Das Paar bestätigte die Trennung über ihren Medienanwalt gegenüber der Bild. Die beiden galten als Ausnahmeerscheinung im internationalen Fußball.

Thomas Müller und seine Frau Lisa gehen getrennte Wege. Nach über 17 Jahren gemeinsam sind die beiden getrennt. Das Paar bestätigte die Trennung über ihren Medienanwalt gegenüber der Bild.

Die beiden galten als Ausnahmeerscheinung im internationalen Fußball. Sie verliebten sich als Jugendliche ineinander und heirateten 2009 in Bayern. Während Thomas Müller zum FC Bayern München wurde und Weltmeister wurde, machte sich Lisa als erfolgreiche Dressurreiterin einen Namen. Die beiden lebten ein ruhiges Leben in ihrer Heimat südlich von München.

Pferde, Hunde und die Natur bestimmten ihren Alltag. Öffentliche Skandale oder Schlagzeilen über Beziehungskrisen gab es praktisch nie. In den vergangenen Monaten mehrten sich die Hinweise, dass sich die Wege der beiden auseinanderentwickelt haben könnten. Bei wichtigen öffentlichen Auftritten fehlte Lisa zuletzt häufig an der Seite ihres Mannes.

Die räumliche Distanz zwischen Nordamerika und Bayern wurde damit zum ständigen Begleiter des Paares. Nun ist klar: Die beiden gehen künftig getrennte Wege. Thomas Müller steht übrigens nicht im Kader der DFB-Elf für die 'Heim-WM' in Kanada, den USA und Mexiko, er ist als Experte für 'MagentaTV' in Deutschland mit von der Partie





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