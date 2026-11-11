Thomas Müller Enthüllt Neue Liebe Eve Rose Bitbol auf Instagram

Der ehemalige Bayern-Profi wirft mit einem Bild seiner neuen Partnerin Bug absolut die Flügel in den sozialen Medien nach oben. Die Details einer neuen Beziehung, öffentliche Auftritte und ein Wechsel in die MLS werden im Fokus des Berichtes.

Thomas Müller hat auf seiner Instagram-Seite schließlich ein neues Kapitel seiner Privatliebe eingeläutet. Der 37‑jährige Ex‑Bayern-Spieler zeigte erstmals ein gemeinsames Bild von sich und einer neuen Begleitung, die laut überlieferten Quellen die 26‑jährige Eve Rose Bitbol heißt.

Im Post, der unter dem Titel Big Smile veröffentlicht wurde, ist ein Fotoserial einer Straße zu sehen. Dort steht Müller an einer Parkbank, umarmt die junge Frau von hinten und lächelt an den Tag. Die Gesichter bleiben aus Sicht des Bildes nicht eindeutig erkennbar, doch Medienvertreter vermitteln, es handle sich hierbei um die erwähnte Bitbol, wie zuvor im Juli oder später beim Oktoberfest beschreiben. Die Geschichte der beiden Paarungen spiegelt den Höhepunkt der Sommerzeit im deutschen Fußballkultur wider.

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Müller und Bitbol neue Beziehung

Ende Juli wurde erstmals durch eine deutsche Tageszeitung ein Hinweis auf die potenzielle Beziehung zwischen Müller und Bitbol veröffentlicht. Kurz darauf traten die beiden gemeinsam beim traditionellen Oktoberfest auf, wo sie einen Abend mit dem ehemaligen Bayern-Spieler Mats Hummels und seiner Begleitung Nicola Cavanis verbrachten. Nach dem Fest folgte ein exklusives Date für das Duo in einem Pariser Luxusrestaurant, das die persönliche Dimension ihrer Beziehung demonstriert.

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Ein weiteres wichtiges Element des Erscheinungsbildes ist die aktuelle sportliche Laufbahn des ehemaligen deutschen Stars. Vor kurzem wechselte er von Bayern München in die kanadische Major League Soccer und ist seitdem bei den Vancouver Whitecaps. Seine Popularität dort bleibt hoch, sodass die Medien immer noch über seine Aktivitäten und seine neuen Kontakte berichten. Gleichzeitig hat Bitbol, die aus Frankreich stammt und an der renommierten ESSEC Business School studierte, sich bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgehalten.

Müller spielt in Kanada

Neben ihrer häufigen Besuche des Kanadischen Vereinsspielers hat sie vor Kurzem den ersten öffentlichen Auftritt mit ihm! Zudem hat Müller im Juni eine Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Lisa bekannt gegeben und im Sommer auf dem Pitch die MLS gesichert. Trotz des privaten Aufschlusses behält er ein erfreuliches Ansehen bei den Fans, wobei die Trikotverkaufsrangliste die Dominanz Spaniens und Südkoreas zeigt, aber den deutschen Ex‑Star noch weit an die Spitze hebt.