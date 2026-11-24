Der 20-jährige Thomas Martens ersteigerte ein zugemülltes Haus in Wurzen und dokumentiert die Reinigung auf Instagram. Mehr als 500.000 Nutzer verfolgen seine Aufräum-Abenteuer.

Der junge Deutsche Thomas Martens aus der Stadt Wurzen in Sachsen besitzt seit knapp einem Jahr ein komplettes Haus, das von Schmutz und Müll bis unters Dach gefüllt ist. Er erwarb die Immobilie im Rahmen einer Auktion vom Freistaat Sachsen, nachdem der verstorbene Vorbesitzer keine gesetzlichen Erben hinterlassen hatte. Seine ursprüngliche Absicht besteht darin, aus der heruntergekommenen Ruine ein bewohnbares Bauprojekt zu entwickeln und dort in absehbarer Zeit selbst zu wohnen.

Massiver Müllberg in der Immobilie

Um seine Wohnträume zu verwirklichen, ist es jedoch zwingend erforderlich, dass zuerst jeglicher Unrat und die über die Jahre angestapelten Gegenstände entfernt werden. Thomas Martens gesteht offen ein, dass er alte Häuser sehr liebt, was ihn zu diesem riskanten Unterfangen bewogen hat. Das Gebäude ist derart überladen, dass eine vollständige Räumung notwendig ist, bevor ein Umbau oder eine Sanierung überhaupt in Betracht gezogen werden kann.

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Schneller Erfolg auf Instagram

Der Prozess der Entrümpelung ist er in einem bestimmten Format auf der Plattform Instagram unter dem Nutzernamen dertomxs dokumentiert. Auf seinem Kanal teilt er regelmäßig Fundstücke und den Fortschritt der Arbeiten mit seiner sehr großen digitalen Gemeinschaft. Dabei stoßen die Inhalte auf ein enormes und unerwartetes Interesse bei der Bevölkerung.

Die Popularität wuchs in einem rasenden Tempo. Zuerst erreichte er fünfzig Follower und dann tausend Follower. Nach gut vierundzwanzig Stunden sprangen bereits hunderttausend Zuschauer zu. Mittlerweile verfolgen mehr als fünfhunderttausend Personen regelmäßig die Aufräum-Abenteuer des jungen Mannes aus Sachsen.

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Kuriose Funde in der Ruine

Während der Aufräumarbeiten stößt Thomas Martens auf allerlei Kuriositäten, die im Haus versteckt waren. Zu den Entdeckungen zählen alte Zeitungen, verschiedene Möbelstücke und Werkzeuge. Zudem finden sich DDR-Alltagsgegenstände und sogar Relikte aus der Zeit des Nationalsozialismus, die den historischen und oft kuriosen Charakter der Hinterlassenschaft unterstreichen.

Zukunft des Hauses ist ungewiss

Ob Thomas Martens eines Tages tatsächlich in seinem erworbenen Haus einziehen kann, bleibt jedoch äußerst fraglich. Das alte und morsche Gebäude muss womöglich abgerissen werden, da eine Sanierung aus statischen oder wirtschaftlichen Gründen vielleicht nicht machbar ist. Trotz der Unsicherheit über die Zukunft der Immobilie genießt er den Prozess der Säuberung und das Feedback seiner zahlreichen Followers.