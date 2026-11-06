Thomas Markle in Florida festgenommen: Anklage wegen Missbrauchsmaterial

Thomas Markle wird wegen des Besitzes von Missbrauchsmaterial angeklagt. Nach seiner Festnahme in Florida ermitteln Behörden auch auf den Philippinen.

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, ist am Freitag von Beamten der US-Bundespolizei FBI aus dem Seniorenheim in Florida abgeführt worden, in dem er lebt. Zunächst hatten die britische Zeitung Daily Mail und die US-Zeitung New York Post über die Festnahme berichtet. Später bestätigte die Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks von Kalifornien, dass der 82-Jährige wegen des Besitzes von Missbrauchsmaterial angeklagt werde.

Noch am Freitag (Ortszeit) sollte Thomas Markle in Tampa im Bundesstaat Florida vor Gericht erscheinen. Herzogin Meghan, die Ehefrau von Prinz Harry, hatte sich zu der Festnahme ihres Vaters zunächst nicht geäußert.

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Durchsuchung zweier Lagerräume bei Los Angeles

Die Ermittlungen begannen mit der Untersuchung zweier Lagerräume in der Gegend von Los Angeles. Thomas Markle hatte diese Räume seit fast zwei Jahrzehnten angemietet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Bei der Durchsuchung dieser Lagerräume wurden 78 Gegenstände entdeckt und in Gewahrsam genommen. Darunter befanden sich Bildmaterial und Bücher, die im Zusammenhang mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen stehen.

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Vorwürfe der Familie und Reaktionen der Beteiligten

Die Anschuldigungen gegen Thomas Markle wurden durch Berichte über Funde auf den Philippinen verstärkt. Im Oktober war bekanntgeworden, dass Thomas Markle in seinem früheren Haus in der Provinz Cebu eine große Menge an Missbrauchsmaterial zurückgelassen haben soll.

Diese Informationen stammten von Thomas Markle Jr., dem 60-jährigen Halbbruder von Meghan. Er gab an, nach dem Fund von Bildern und Videos im Haus Kontakt zur Polizei auf den Philippinen aufgenommen zu haben. Zudem habe er seine Funde im Juli den Behörden in den USA gemeldet.

Thomas Markle, der inzwischen wieder in den USA lebt, wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als kranke Lügen. Der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, Bill Essayli, erklärte dagegen, die Anschuldigungen seien extrem ernst, und kündigte an, Thomas Markle mit allen rechtlichen Mitteln strafrechtlich zu verfolgen.

Auch Thomas Markle Jr. ist inzwischen ins Visier der Ermittler auf den Philippinen geraten. Innenminister Juanito Victor Remulla sagte in Manila, dieser könnte ebenfalls in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, und verwies auf Zeugenaussagen. Bisher werde er jedoch lediglich als Person von Interesse betrachtet und nicht als Verdächtiger.

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Herzogin Meghan, 45, hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte zutiefst bestürzt gezeigt. Sie war nach eigenen Angaben bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden. Ende Oktober erklärte sie, ihre Distanz zu Thomas Markle und ihre Entscheidung, ihm den Kontakt zu ihren Kindern zu verweigern, habe allein dem Schutz der Kinder gedient.

Umfang der Beweismittel und nächste Schritte

Auf den Philippinen wurden bei den Ermittlungen bisher etwa 7.500 Fotos sowie ein Video sichergestellt. Die Aufnahmen zeigen nach Angaben des Innenministers mutmaßlich missbrauchte minderjährige Jungen und Mädchen aus Asien, Lateinamerika und Europa.

Thomas Markle Jr. übergab den Behörden insgesamt vier Kisten mit Beweismaterial, darunter Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten. Die Polizei in Cebu erhielt in der vergangenen Woche einen richterlichen Beschluss, um die Datenträger und Unterlagen zu untersuchen.

Welche genauen Gründe dazu führten, dass Thomas Markle Jr. ins Visier der Ermittler geriet, wurde nicht mitgeteilt. Offen bleibt damit auch, wie lange die Auswertung der Datenträger in Cebu dauern wird und welche weiteren Schritte die Behörden in den USA und auf den Philippinen einleiten.